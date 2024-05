41 младежи от шестия сезон на Mentor the Young се включиха в бизнес симулация в Kaufland

41 младежи от шестия сезон наMentor The Young се включиха в бизнес симулация в Централния офис на Kaufland на 12 май. Събитието имаше за цел да събере участници с различни профили и сфери на реализация, които да разработят и „продадат“ на търговските експерти решения за модерната търговия и Kaufland.

Младежите бяха разпределени в осем отбора от по пет до шест човека. Всички те разработваха предложения в различни категории: чипсове и снаксове, играчки, батерии, кафе, пекарна, сладоледи, плодове и зеленчуци. Всеки отбор имаше възможността да посети филиала на Kaufland в Банишора и да се запознае подробно с асортимента на съответната категория, след което да предложи: нови идеи за категорията си, начин на презентация на асортимента, комуникация на асортимента, идея за допълнителни активности и всякакви други предложения, които да подкрепят клиентските нужди.

В края на симулацията участниците представиха своите предложения за иновации пред експертите от търговския отдел на Kaufland България. Модераторите на събитието - Милена Петрова, Божидар Манчев, Симеон Захариев, Димитър Терзиев, Димитрия Караиванова и Димитър Делибалтов - предоставиха ценна обратна връзка на участниците.

Младежите имаха възможността да се запознаят и с програмите и възможностите за развитие в Kaufland България, които бяха представени от Натали Спартанска, младши специалист „Работодателска марка“. Всеки участник получи и сертификат за участие и подарък торбичка с рекламни материали.

Kaufland подкрепя Mentor The Young още от самото създаване на организацията през 2021 г. Във всеки сезон професионалисти от големия екип на ритейлъра активно се включват в програмата в ролята на ментори.

Програмата Mentor the Young е инициирана от AEGEE – една от най-големите европейски студентски организации. Целта ѝ е да свързва активни и амбициозни млади хора от 18 до 25- годишна възраст заедно с успешни и вдъхновяващи професионалисти и предприемачи с поне петгодишен опит.

Kaufland България има традиции и в осъществяването на редица партньорски програми, които са насочени към образование, предприемачество и иновации за младежи. Сред партниращите на компанията институции и организации са Университетът за национално и световно стопанство (УНСС), Американски университет в България, Нов Български Университет, Аграрният университет в Пловдив, Bulgaria Wants You, Клуб на талантите, част от To The Top, Тук-Там и др.

Kaufland България от години активно се ангажира с темата за насърчаването и развитието на млади професионалисти, за да стъпят уверено в света на бизнеса. Лидерът в модерната търговия е инициатор на редица собствени кариерни програми за младежи. Сред тях са дуално целогодишно обучение за ученици в 11-12 клас; програма за лятна практика за завършващи ученици – Практикантска програма; 12-месечен проект за развитие на млади таланти „Управители на бъдещето“, насочен към студенти с малък или без професионален опит, които стартират едногодишно обучение в компанията. Компанията постоянно надгражда своите вътрешни програми за развитие и партньорствата си с училища и университети. Пример за това е и уникалната Бизнес академия Kaufland-УНСС, изградена в партньорство с Университета за национално и световно стопанство, която в момента се провежда за втори път.