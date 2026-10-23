Адекватно ли реагира правителството на кризата в Черно море: Първите проучвания показват, че малцина подкрепят Радев

Българите, които считат, че кабинетът Радев е реагирал адекватно на ситуацията с напрежението в Черно море, са малцинство. Това сочат данни от проучване на "Алфа Рисърч".

Социологическата агенция е направила сондаж на оценките за това как, според избирателите, е реагирало правителството на кризата в Черно море, при която дронове удариха търговски кораби край българския бряг, и потопиха някои от тях.

Подкрепящите - малцинство

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На въпрос "Адекватно ли реагира правителството на ударите по търговски кораби в българската икономическа зона?", най-малко респонденти отговарят, че реакцията е била напълно адекватна - едва 19%.

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Най-много българи, 37%, считат, че властта трябва да търси по-активно съдействие от ЕС и НАТО.

24% са на мнение, че страната ни трябва да запази пълен неутралитет, а 20% не могат да преценят.

"Тези нагласи дават импулс на подкрепата за опонентите на Илияна Йотова", заяви Боряна Димитрова от "Алфа Рисърч" по отношение на това как темата с атаките в Черно море би могла да повлияе на електоралните настроения преди президентския вот в неделя.

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Изследването на "Алфа Рисърч" е проведено в периода 18-22 октомври, реализирано е със собствени средства на "Алфа Рисърч". Участие са взели 1000 души с двустепенна извадка.