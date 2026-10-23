Ударени кораби край България:

Адекватно ли реагира правителството на кризата в Черно море: Първите проучвания показват, че малцина подкрепят Радев

23 октомври 2026, 9:25 часа 1077 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Адекватно ли реагира правителството на кризата в Черно море: Първите проучвания показват, че малцина подкрепят Радев

Българите, които считат, че кабинетът Радев е реагирал адекватно на ситуацията с напрежението в Черно море, са малцинство. Това сочат данни от проучване на "Алфа Рисърч".

Социологическата агенция е направила сондаж на оценките за това как, според избирателите, е реагирало правителството на кризата в Черно море, при която дронове удариха търговски кораби край българския бряг, и потопиха някои от тях.

Подкрепящите - малцинство

Още: Готови сме да стреляме в защита на Черно море: Командирът на ВВС обясни с какво разполагаме

На въпрос "Адекватно ли реагира правителството на ударите по търговски кораби в българската икономическа зона?", най-малко респонденти отговарят, че реакцията е била напълно адекватна - едва 19%.

Източник: Getty Images

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Най-много българи, 37%, считат, че властта трябва да търси по-активно съдействие от ЕС и НАТО.

24% са на мнение, че страната ни трябва да запази пълен неутралитет, а 20% не могат да преценят.

"Тези нагласи дават импулс на подкрепата за опонентите на Илияна Йотова", заяви Боряна Димитрова от "Алфа Рисърч" по отношение на това как темата с атаките в Черно море би могла да повлияе на електоралните настроения преди президентския вот в неделя.

Още: Радев се вбеси след като ЕП му каза, че се ослушва за Русия и атаките в Черно море (ВИДЕО)

Изследването на "Алфа Рисърч" е проведено в периода 18-22 октомври, реализирано е със собствени средства на "Алфа Рисърч". Участие са взели 1000 души с двустепенна извадка.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Кораби Черно море дронове ударени кораби Черно море
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес