АЕЖ с остра позиция по случая със Соня Колтуклиева, поиска бързо и прозрачно разследване

Асоциацията на европейските журналисти – България настоява за отговорност за бруталната употреба на физическа сила от страна на служител на Националната служба за охрана спрямо репортерката Соня Колтуклиева от сайта ПИК, съобщиха от организацията. Не по-малко укоримо е, че извършителят и колегите му напускат мястото на инцидента, без да се поинтересуват от състоянието на пострадалата, без да ѝ окажат първа помощ и без да извикат спешна помощ, се казва в съобщението до медиите.

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АЕЖ настоява за бързо и прозрачно разследване на инцидента, понасяне на отговорност от извършителя, неговите колеги и неговите началници. Независимо дали действията на Колтуклиева представляват провокация, Законът за НСО предвижда, че "офицерите и сержантите от Националната служба за охрана са длъжни по възможност да предприемат всички необходими мерки да не застрашават живота и здравето на гражданите". От показаното на видеоклипа се вижда, че служителят действа в нарушение на тази разпоредба и не изглежда да внимава да не застрашава здравето и живота на пострадалата, посочват от Асоциацията.

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Отделно от наказателната и служебната отговорност на НСО, стои въпросът за политическата отговорност на управляващите, коментират от АЕЖ. Според организацията е притеснително, че председателят на Народното събрание Михаела Доцова не е направила опит да разпореди на охранителите да останат на място и да се погрижат за пострадалата или поне да проверят състоянието ѝ.

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"Независимо че многократно сме обръщали внимание на сензационния характер и потъпкване на етичните и професионалните стандарти от сайтове като ПИК, в конкретната ситуация Колтуклиева имаше съвсем резонен въпрос към Доцова, свързан с работата на Народното събрание. Вместо да отговори, народната представителка се възползва от охраната, за да се скрие в автомобила", коментират от АЕЖ.