"Ако не искате да избирате, има такъв режим - нарича се диктатура": Общественици с призив да гласуваме, защото "не може и двете - тялото в Брюксел, душата в Сибир"

Днес показваме какви сме и каква България искаме. Около тази теза се обединиха общественици и експерти, които призоваха в социалните мрежи българите да излязат и да гласуват.

"Скъпи приятели, излезте и гласувайте! Ако отидете за гъби никой няма да обърне внимание на вашия жест! На първи тур гласувайте със сърцето си. Посочете кандидатите, с които се идентифицирате. Които в най- значима степен споделят вашето светоусещане. Не правете калкулации. Не мислете за шансове. Не търсете по-малкото зло. Това ще го направим другата неделя. Днес показваме какви сме и каква България искаме. Нека проявим кураж!", призова Николай Василев, бивш съветник в политическия кабинет за Министерство на отбраната.

"Ако се чудите как да гласувате, попитайте децата си къде и как биха искали да живеят утре"

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"Всичко, което съм писал дотук, включително "Времеубежище", прави ясна моята позиция. Тя не се е променила въпреки ударите, напротив. Само няколко думи ще кажа. Гласуваме за много по-големи неща, отколкото изглежда. Този избор не е само политически, той е за смисъла и човешкото, до този ръб сме го докарали, до този срив. Не понасям арогантността и агресията, говоренето през зъби, заплахите и лъжите, цинизма и блъскането. Нито перченето срещу Европа и гърченето пред Путин. И малката хитрост, че перченето срещу Европа минава за юнащина и бабаитлък, а колениченето пред Путин – за национален интерес. Ще гласувам, защото не искам да участвам във връщането на едно време, което вече съм живял. Нито да превръщаме историята в кич, а кича - в история. Нито да връщаме единствения правилен учебник по всичко", написа писателят Георги Господинов.

"Залогът е кристално ясен - Европа ли сме? Европа ли сме с нашите ценности, които са изконно европейски, или сме Кремъл с „ценностите“ на Путин. Или ако може тарикатски и двете - тялото в Брюксел, душата в Сибир. Ако се чудите как да гласувате, попитайте децата си къде и как биха искали да живеят утре. И гласувайте тогава. Просто гласувайте", призова носителят на "Букър".

"Демокрацията работи. Има обаче едно условие: да участваме. Можем да оставим избора на другите. Живели сме го вече. По мои спомени, не ни харесваше особено. Свободата е избор, изборът е свобода. Откажем ли се от едното, отпада и другото. What you choose is what you get. Ако не искате да избирате, има такъв режим. Нарича се диктатура. Напоследък се движим доста ускорено натам. Не без активното (пардон, пасивното) съдействие на всички ни. Хората, които на теория искаме демокрация, не сме никак малко. Ама трябва и на практика", коментира образователният експерт Ирина Манушева, която призова българите да покажат, че изборите не са "с отпаднала необходимост".

"Днес гласувайте с главите, за да не си скубете утре косите!", беше лаконичен пък журналистът и историк Горан Благоев.

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