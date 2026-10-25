Антирекорд: Най-ниската избирателна активност в историята на президентските избори

Провеждащите се днес президентски избори ще бъдат запомнени с най-ниската избирателна активност, регистрирана на вот за президент някога.

Подозренията, че ще бъде поставен антирекорд по гражданско участие в изборите, започнаха още в сутрешните часове, когато се очерта ясно изоставане от нивата на предишните вотове.

Избирателната активност е 22,3%, или 1 470 000 души, сочат данните на "Алфа Рисърч". Според тези на "Маркет ЛИНКС" пък активността е 21,03%, или 1 410 000 души.

Никога досега избирателната активност не е падала под 40%.

Източник: БГНЕС

За, справка, избирателната активност на първи тур на проведените досега президентски избори е следната:

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1992 г. - 75.90%

1996 г. - 63.14%

2001 г. - 41.63%

2006 г. - 42.51%

2011 г. - 51.83%

2016 г. - 57.47%

2021 г. - 40.50%

Най-високата активност в историята е регистрирана на първите преки президентски избори след демократичните промени през 1992 г., когато гласуват близо 5 милиона българи.

По-високите нива на активност през 2011 г. (51.83%) и 2016 г. (57.47%), както и спадът през 2021 г. (40.50%), често са пряко обвързани с това дали вотът се провежда успоредно с местни или парламентарни избори, или се провежда самостоятелно.

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