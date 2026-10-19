"Цаня се при министъра на транспорта, защото имам кола от 41 години": Почуда, че Силвена Роу става съветник в комисията по земеделие

Силвена Роу е поканена лично от Явор Гечев за сътрудник в комисията по земеделие на НС. Не повярвах, че това е истина, но се оказа, че е. Такава почуда изрази д-р Цветеслава Гълъбова, директор на Държавната психиатрична болница "Св. Иван Рилски", по отношение на най-новото назначение на известния шеф готвач.

Самата Роу потвърди информацията малко по-рано. "Моята роля като експерт в комисията по земеделие в Народното събрание е да започна сертификация най-качествените храни и вина", сподели Роу, която добави, че е получила покана от депутата Явор Гечев.

Роу посочи, че има такива сертификати за безопасност, рецепта, технология, географска принадлежност и за произход, но не и за качество. По думите ѝ храните, които трябва да бъдат включени, са сирене, колбаси, кисело мляко, както и вина. Шеф Роу отбеляза, че в основата на дълголетието е изцяло храненето. "Ние сме истинските дълголетници и истинската синя зона, просто през последните 40-50 години стана нещо, нахлуха гадни влияния отвън и сега сме влюбени в ултрапреработената храна", каза тя.

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"При храненето има нещо много важно - нека се храним функционално, не да ядем какво да е. Гледайте да включвате в диетата си седмично поне 35 растителни елемента - това може да са семена, ядки, зеленчук или плод. Моята идея е да се погледне и с какво храним нашата млада генерация. Спомням си училищния си стол. Сега ние си тровим децата и им създаваме ранна инсулинова резистентност, ранно затлъстяване и ранен мазен черен дроб. Трябва да храним мозъка и растежа на детето", каза още експертът по дълголетие.

Критиките

Новината за назначението обаче беше посрещната критично от мнозина.

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"Нямам против никого, направил кариера в някакво професионално направление. Г-жа Роу има такава, добре. Но с кои точно научни познания за здравословно хранене /тя твърди, че точно по тези въпроси ще консултира/ ще е полезна на комисията по земеделие. Свършиха ли ни специалистите /нямам предвид измислените лози по всичко и водещи на подкастове за самоусъвършенстване, дълголетие и пр./, а тези, учили години наред специалисти по здравословно хранене", попита д-р Цветеслава Гълъбова.

"Панделиева съветва туристическия министър, защото пътувала, Роу ще съветва комисията по земеделие, защото имала ресторант в Дубай. В такъв случай аз се цаня за съветник на транспортния министър, защото карам кола от 41 години. Ставам и за съветник на образователния или комисията по образование на НС, защото съм завършила с пълно отличие гимназия в най-мразеното днес време, след това завърших медицина с успех 5,80 в МУ София, икономика в УНСС пак със същия успех и наскоро реторика и философия в Софийския университет с отличие. Изкласих две деца и един внук в българската образователна система, а и мама беше учителка. Мисля, че съм съвсем подготвена за съветник на образователната комисия. Особено като знам какво недоразумение се изявява там, слава на Бога не се обажда от трибуната, като изключим изсричването на една-две декларации, че ще разберем интелектуалната нищета на Нейно Величество семплостта", добави Гълъбова.

"Господа и госпожи прогресисти, хайде да се държите по-сериозно и да допускате до така лелеяната от много ваши почитатели държавна ясла, наистина професионалисти. Не че вие не сте аматьори в политиката, сложени да натискат копчета, но поне си назначете знаещи хора за съветници, че ставате вече за смях. А и е добре все пак ние, простите данъкоплатци, от чиито джобове излизат многохилядните ви еврови заплати, да знаем кого назначавате. Достъпът до тази информация е доста труден, понякога невъзможен, добре, че самите облажени се хвалят по медиите. Редно е да се публикуват имената на всички съветници на министри и сътрудници на депутати. За шуробаджанашките връзки ние сами ще се сетим", призова тя.

"Апропо, тези, дето се мяткате на амбразурата в защита на клетите ни управляващи, да знаете, че не това е пътят да се закачите на държавната ясла. Никой няма да забележи самоотвержените ви напъни. За някои от вас, които познавам и лично, знам какво правеха за други кандидати за управляващи. И пак не им се получи. Вярно, че да си самоотвержен е хубаво личностово качество, но е добре базата да е все пак мислене и принципи. Хубав ден и да се хващаме на работа, че ние, обикновените хора, трябва да нахраним необикновените", завърши тя.