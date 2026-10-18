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Да помислим за канонизация на цар Самуил: Предложение от проф. Пламен Павлов

18 октомври 2026, 13:51 часа 772 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
Да помислим за канонизация на цар Самуил: Предложение от проф. Пламен Павлов

Трябва да се помисли за канонизация на цар Самуил. Това предложение направи пред БНР историкът проф. Пламен Павлов. "Той е бил свята личност за нашите предци. Връщането на костите му, аз ги наричам мощи, беше едно своеобразно чудо и то беше надпартийно, неидеологическо и хора с всякакви убеждения участваха. Когато беше поставен паметникът на цар Самуил, казахме, че трябва да бъде до храма "Св. София", където някой ден ще бъдат положени и мощите му, ето - вече те са там. Това е акт на историческа справедливост и на памет", посочи професорът. Още: Стана ми лошо за цар Самуил по телевизията. По-лошо е за какво друго ослепяхме

Няма съмнение за тленните останки на цар Самуил

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Проф. Павлов беше категоричен, че няма съмнение, че това са тленните останки на цар Самуил. "Няма нищо недоказано. Още проф. Николаос Муцопулос, един изключително достоен учен от световна величина, в своята книга, издадена, благодарение на Лука Станчев през 2007 г., е показал в най-големи детайли за какво става дума. Затова призовавам министерствата на културата и на образованието, че трябва да започнат едни по-сериозни археологически проучвания и в Преспа, и на други места, защото има много голям потенциал да преоткриваме или да откриваме за широката публика нашите светини в чужбина, имаме много реликви в чужбина, които не познаваме", добави историкът.  

Не бива да се политизира въпросът за размяната на тленните останки на цар Самуил с ценни църковни предмети, смята историкът и коментира, че не става дума за ценности, а за памет, "което е най-ценното в случая".

Според него заради необходимото ниво на конфиденциалност, когато има дипломатически преговори, не е бил обявен списъкът с ценни предмети, които България предостави на Гърция:

"Тези прекрасни артефакти принадлежат на манастирите, откъдето са прибрани. Те са спасени, но е редно да се върнат там, откъдето са. Не трябва да допускаме да има хули по адрес на нашата експедиция по време на Първата световна война, в която влизат авторитети като Богдан Филов, Йордан Иванов и много други. Намерен е един изключително добър и приемлив вариант и да се истеризира ситуацията е изключително пресилено, още повече, че не бива да се политизира", коментира проф. Павлов.

И увери - няма опасения относно размяната между България и Гърция, последвала предаването на тленните останки на цар Самуил.  

"Работата на нашите дипломати беше извършена по възможно най-добрия начин. Формулировката, която те дадоха, е предоставяне за съхранение. Така не се губи известен български контрол върху съответните артефакти, които предадохме на Гърция. Те ще бъдат изпратени скоро по манастирите, където им е мястото. Наистина в тези райони живее българско население, да не говорим, че в миналото то е било доминиращо", допълни той.  

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"Аз пак апелирам да започнат по-системни проучвания и защо не в тях да участват и колеги от Скопие. В последните години в Сърбия и Румъния се говори без притеснение за българското наследство. Това е нормален европейски подход. България е демократична държава и никой не може да нареди на българските учени какво да приемат и какво - не, за разлика от Скопие, където, за голямо съжаление, картината не е такава", каза още проф. Пламен Павлов.  

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Мощи Пламен Павлов Гърция Цар Самуил Република Северна Македония
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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