"Дали Махмуд е сред спасените?": Жена отчаяно търси свой роднина след ударите по кораби в Черно море

"Отчаяно се опитваме да разберем дали Махмуд е сред спасените или дали някой разполага с информация за сегашното му състояние или местонахождение". Така "Фейсбук" потребител на име Лена К. Юсеф се обръща към "Фейсбук" група за България. Тя твърди, че търсеният от нея Махмуд Насер Мустафа е нейн роднина и член на екипажа на ударения в Черно море товарен кораб HS DIGNITY.

"До нас достигна информация, че някои от оцелелите са били спасени и откарани в болница във Варна, България", пише Лена и призовава, ако някой има информация да се свърже с нея.

Ударите в Черно море

Припомняме, че корабът HS DIGNITY потъна след руски атаки с дронове в изключителната икономическа зона на България на 17 мили от Крапец.

След атаката бяха спасени само 5 души от 11-членния екипаж, като по данни на българските власти на този кораб са били предимно сирийци и граждани на Египет.

Припомняме, че същата нощ дронове удариха търговския кораб "Челси-3" в изключителната икономическа зона на България. От кораба са спасени 15 моряци, 8 от Азербайджан са настанени в болница "Св. Анна", а 7 украинци във Военна болница във Варна.

Два търговски кораба бяха ударени и седмица по-рано, като и тогава България проведе спасителна операция за моряците. ОЩЕ: Дронове обградили кораба "Челси-3": Първите разкази на спасените моряци пред българските власти