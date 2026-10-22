Ден след световната истерия: Държавата официално съобщи за PHP уязвимостта, засягаща 70% от интернет

След като правителствени и корпоративни уебсайтове по целия свят започнаха трескави проверки, а някои прекратиха временно активността си, тъй като модели с изкуствен интелект откриха критични грешки, които биха могли да засегнат 70% от интернет, най-после има реакция и от българската държава.

Макар ден по-късно, Министерство на иновациите и дигиталната трансформация съобщи за уязвимостите, които бяха открити от екипи на OpenAI и компаниите за киберсигурност Calif и Wiz. Грешките, общо наречени PHP2Shell, биха могли да позволят на атакуващи обекти да изпълняват код и да четат памет, която може да съдържа чувствителна информация. Организацията, стояща зад езика за програмиране PHP, който е в центъра на уязвимостта, пусна корекция за грешките и настоятелно призовава операторите на уебсайтове незабавно да актуализират системите си.

Реакцията на българската държава

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"Критични уязвимости в PHP – Националният екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност в МИДТ предприе превантивни мерки. Националният екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност (CERT Bulgaria) публикува предупреждение за две критични уязвимости в PHP – CVE-2026-109618 и CVE-2026-109619, с оценка за критичност CVSS 9.2. Уязвимостите позволяват отдалечено изпълнение на зловреден код, като за тях вече са налични публично достъпни инструменти за експлоатация", съобщиха от министерството.

Ведомството разясни какви са предприетите превантивни действия от CERT Bulgaria.

На първо място са уведомени всички конституенти от държавната администрация за установените уязвимости и необходимостта от своевременно прилагане на мерки за защита.

Националният екип е извършил и специализирани сканирания с цел идентифициране на потенциално уязвими системи в информационната инфраструктура на държавната администрация.

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Започната е и директна комуникация със засегнатите ведомства за координиране на действията по отстраняване на уязвимостите и ограничаване на потенциалните рискове.

"Проактивното откриване на уязвимости, своевременното уведомяване и координираните действия с държавните институции са ключови за повишаване на националната киберустойчивост. CERT Bulgaria препоръчва на всички организации, използващи засегнатите версии на PHP, незабавно да приложат наличните актуализации за сигурност", написаха още от министерството.

Обявените уязвимости са:

CVE-2026-109618 (GHSA-w8hw-w9fx-j79w) с CVSS 9.2, която позволява remote code execution, чрез memory corruption during out-of-memory (OOM) handling

CVE-2026-109619 (GHSA-6wmf-4rv5-p3rp), с CVSS 9.2, позволяваща remote code execution чрез stale global state.

За уязвимостите има налични публични експойти.

Засегнати версии:

PHP 8.5 версиите преди 8.5.12

PHP 8.4 версиите преди 8.4.27

PHP 8.3 версиите преди 8.3.36

PHP 8.2 версиите преди 8.2.35

End-of-life версии (PHP 8.1 и по-стари), които няма да получат актуализации от PHP.