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"Държавата да дотира": Туроператорите измислиха как ученическите екскурзии да поевтинеят

22 октомври 2026, 10:01 часа 772 прочитания 1 коментар
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"Държавата да дотира": Туроператорите измислиха как ученическите екскурзии да поевтинеят

Трябва да има държавна дотация на ученическите екскурзии. Това е практиката в другите страни, където цените са по-ниски. Това мнение изрази Свидна Динева от Сдружението на туроператорите "Обединение "Бъдеще за туризма".

 "Бъдеще за туризма" ще иска и промени в нормативната уредба, за да се намали административната тежест на туроператорите.

"Нямате представа колко много неща всъщност трябва да се съберат и окомплектоват като документация за реализирането на едно пътуване", заяви тя.

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Защо екскурзиите в чужбина са по-евтини

Наскоро омбудсманът поиска проверка на цените на еднодневните екскурзии за ученици и деца от детските градини след сигнали за скъпи оферти и нарастващо недоволство сред родителите. В цитираните примери беше посочено, че екскурзиите в други страни от ЕС са значително по-евтини.

"Абсолютно няма място за сравнение, защото във всички тези държави, в голяма част от Европейския съюз има дотации - бюджет, който специално се изразходва с учебна цел за екскурзии и пътувания на деца. Тук идеята е за равнопоставеност и възможност на всички деца да могат да пътуват, защото сега деца, които нямат финансова възможност, не пътуват. Тези екскурзии трябва да бъдат дотирани от държавата и това е и нашето становище. Естествено, това не може да стане с магическа пръчка от днес за утре и трябва да бъде поставено на сериозен дебат и обсъждане как да стане", обяви Свидна Динева.

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Динева коментира, че голяма част от еднодневните пътувания у нас не включват обяд, защото такъв не е бил заявен от страна на клиента, но в офертите за ученически пътувания са включени входни такси за посещаваните обекти.

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"В предложенията ни изрично има текст, който казва какво включва цената освен транспорт. За София и до 150 км от София цената за транспорта не е на километър, а е наем на ден, защото транспортното средство е ангажирано цял ден. Включва медицинска застраховка, включва професионален екип, който администрира цялото пътуване, независимо че е еднодневен маршрут, и включва екскурзоводски или аниматорски услуги, които също са платен човешки труд. Ангажирането на екскурзиите е без ръководителите на децата няма как да се случи. Тоест, има ангажиран педагогически персонал, който има ангажимент за целия ден, а не както е стандартно в училище – децата са или до обяд, или след обяд", заяви тя пред БНР.

Източник: Getty Images

Същевременно заплащането на учителите, които придружават децата, е допълнителен труд и за него трябва договор с туроператора. То също е включено в цената, както и "всички данъци – преки и косвени, които ние сме длъжни, да начислим". Размерът на хонорара на учителите е различен, но командировъчното по този граждански договор "могат да бъдат в рамките на разрешените - до 40 евро на ден".

Понастоящем училищата избират туроператор и програма, най-често между един или между един и двама оператори.

Динева смята, че проблемът е, че родителите реагират предимно в социалните мрежи, но никой не е поискал диалог с ръководителите или с училищата, за да се измисли механизъм, но "наистина би могло да се измисли процедура, която да дава право на избор".

В страниците на туроператорите няма програми с конкретна цена. Причината е, че цените в тази сфера са изключително динамични, а офертите са индивидуални, коментира тя.

"По един маршрут за Пловдив, примерно, клиентът може да е поискал два или три обекта, може да е поискал посещение на шоколадова фабрика, може да е поискал различни неща, които се ценообразуват и всъщност се прави и се изготвя индивидуална оферта на този клиент. Имаме клиенти, които желаят да имат медицинско обслужване по време дори на еднодневните пътувания – това също се калкулира. Тъй като е отворен и динамичен този процес между заявителя на съответното пътуване и туроператора, няма как да бъдат сложени някакви примерни цени, които отдолу да е изписано какво точно включват", добави Динева.

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Училища туроператори екскурзии цени ученици
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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