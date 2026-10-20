"Един кош пара": BIRD публикува нов запис с твърдения за "тежка корупция" във ВАС (ВИДЕО)

Сайтът за разследваща журналистика BIRD публикува нов фрагмент от запис на разговор, в който се споменават обществена поръчка, съдебна жалба и "един кош пара". Според изданието гласовете в записа съответстват на тези на бившия председател на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков и адвокат Веселин Димитров, известен с прякора "Лютеницата", който в миналото също е бил съдия. Автентичността на записа не е потвърдена.

Разговорът е с продължителност около минута и 20 секунди и е с лошо качество, като на заден план се чуват шумове, наподобяващи разговори в заведение. Не се съобщава кога, къде и от кого е направен записът.

Във фрагмента се обсъжда обществена поръчка, спечелена от друг кандидат, след което загубилата страна подава жалба и иска тя да бъде уважена от съда. Говорещият, когото BIRD идентифицира като Димитров, използва нецензурни изрази за участниците, които не са спечелили процедурата. Още: Журналистът Димитър Стоянов осветли връзка между Къро, Таки и Пеевски

"Тодор Петков е, някаква обществена поръчка. Те са на*баните, че не са спечелили и сега пускат жалбата, искат да уважим жалбата", се чува в записа.

Според анализа на разследващия сайт репликите насочват към обжалване на обществена поръчка, при което решението на Комисията за защита на конкуренцията може да бъде атакувано пред ВАС. Изданието отбелязва, че само споменаването на името Тодор Петков не е достатъчно, за да бъде установена конкретната процедура.

"Един кош пара"

В друга част от разговора се обсъжда защо определени случаи не се развиват според очакванията на единия от събеседниците. Гласът, приписван на Димитров, обяснява, че следи преписки и предава информация за развитието им, включително когато резултатът е неблагоприятен. Още: Политиците трябва да разберат, че не трябва да се месят на съдебната власт. Ами разберете го

"Ти какво си мислиш, като дойдат от другата страна и предложат един кош пара, да не мислиш, че отива...", казва той в записа.

Според интерпретацията на BIRD разговорът поражда съмнения за възможни корупционни практики при разглеждането на дела, свързани с обществени поръчки. Изданието обаче допуска, че част от подробностите за конкретната процедура може да са били записани на лист, споменат в разговора, а не обсъждани устно. Поради това не е категорично установено и каква точно е ролята на споменатия Тодор Петков.

BIRD посочва още, че свързани с Димитров дружества са спечелили обществени поръчки за близо 30 млн. евро през годините, като над 2 млн. евро от тях са финансирани с европейски средства.

Прокуратурата вече разследва предишен запис

Новият фрагмент идва няколко месеца след като през април BIRD публикува друг запис на разговор с гласове, които според изданието приличат на тези на Чолаков и Димитров. В него също се обсъждат предполагаеми корупционни практики, като се споменава сума от "600 хил. лв. в една торба". Още: "Торба с 600 бона" и гласът на Георги Чолаков: Корупционен трус удари ВАС, сезираха новия главен прокурор (АУДИО)

След сигнал от "Да, България" Софийската градска прокуратура образува досъдебно производство за престъпление по служба във връзка с първия запис. Към момента няма публична информация за приключването на разследването или за резултатите от него. Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев заяви днес във Facebook, че по случая все още няма произнасяне.

След публикуването на първия запис Чолаков отрече да е участвал в подобни разговори и допусна, че те може да са създадени с помощта на изкуствен интелект. Той заяви и готовност да съдейства на разследващите органи.

Чолаков оглавяваше Върховния административен съд в продължение на осем години, а от октомври 2025 г. е редови съдия в институцията.BIRD твърди, че разполага и с други записи на разговори между съдии от ВАС, които според анализа на изданието пораждат съмнения за корупция. Тези твърдения, както и автентичността на публикувания запис, не са независимо потвърдени.