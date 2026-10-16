Ето кога подновяват операцията по изтегляне на ударения кораб "Челси-3"

Очаква се при подобряване на метеорологичната обстановка да бъде възстановена акцията по изтегляне на кораба "Челси 3", който беше поразен от дрон, предаде БНТ. Вчера акцията беше преустановена заради лошото време в морето. Корабът е на дрейф край Приморско и трябва да бъде изтеглен до пристанище Бургас. Още: Ще се отрази ли ескалацията в Черно море на президентските избори?

Влекачът „Алиот", който беше изпратен за участие в операцията по овладяване на плавателния съд, се прибра сам в бургаското пристанище, без да успее да доведе авариралия кораб. "Челси-3" навлезе в 12-милната зона източно от Приморско, след като силният вятър и влошените метеорологични условия доведоха до изместването му в южна посока. Премиерът Радев съобщи, че в Бургаското пристанище корабът ще бъде изследван за останки, които да дадат солидни доказателства - чии са били дроновете, извършили атаката.

Нападението срещу кораба "Челси-3"

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"Челси-3" беше ударен на 18 мили от град Бяла на 13 октомври, т.е. в изключителната икономическа зона на България в Черно море и много близо до самите териториални води. Сигналът за нападението бе подаден в 1:57 часа през нощта. Обаждането е постъпило на тел. 112 от дежурния на "Варна трафик". Сигналът е предаден на всички институции - МВР, Морска администрация, ГДНП, НСО и до местните власти. Петима от моряците са с леки наранявания. Екипажът бе свален на брега.

Плавателният съд е извършвал преход от турското черноморско пристанище Гиресун с направление към Джурджулещ (в Молдова, на границата с Румъния и Украйна). Корабът е собственост и се управлява от базирана в Украйна (в Одеса) компания. Последна проверка като държавен пристанищен контрол (ДПК) е проведена в Бари, Италия, на 12 август. Установени са 11 несъответстия, като те не са станали причина за спиране на плавателния съд - по данни на Maritime.bg.

Областният управител на Варна Марио Смърков съобщи на 13 октомври, че "Челси-3" се е състоял от 15-членен екипаж, като 7 от моряците са граждани на Украйна, а 8 - на Азербайджан. Гражданите на Азербайджан са настанени в болница "Св. Анна", а тези на Украйна - във Военна болница във Варна. Корабът е бил без товар, като е разтоварил зърно в Молдова. Плавателният съд е на котва: Удареният кораб край Бяла е бил празен: Говори областният управител на Варна.

По непотвърдена информация - атаката срещу 136-метровия "Челси-3" е осъществена с три дрона. "Моряците казаха, че са забелязали дронове, които са били обградили кораба, и са чули три взрива, вследствие на което са предприели действия по евакуация", каза главният секретар на МВР главен комисар Любомир Николов.

Впоследствие Румен Радев привика руския посланик Елеонора Митрофанова. "Заявих пред посланика на Руската федерация, че е логично атаките да идват от Русия, защото няма как Украйна да атакува сама собствените си кораби и екипажи. Резултатите са в изгода на Русия, но категорични доказателства няма. Не базираме нашите обвинения на хипотези. Когато говорим за обвинения към дадена държава, искаме да имаме солидни и ясни доказателства", обясни днес премиерът.

"Не става въпрос за предпазливост, а за обоснованост. Много ясно заявяваме, че ескалацията в тази война и рискът идва от войната на Русия срещу Украйна", обяви все пак днес Радев.

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