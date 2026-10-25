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Изборни нарушения? Можете да подавате сигнали към МВР денонощно

25 октомври 2026, 7:40 часа 710 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Изборни нарушения? Можете да подавате сигнали към МВР денонощно

МВР поддържа денонощни канали за изборни сигнали.

До 26 октомври всечки граждани могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес, на денонощния телефон на МВР - 02/90-112-98, и на електронен адрес izbori@mvr.bg.

При провеждане на балотаж двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември.

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Възможността за подаване на сигнали е част от предприетите от МВР действия за противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите и за гарантиране на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите президентски избори.

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Източник: БГНЕС

Общо, МВР е получило 168 сигнала за нарушения по време на предизборната кампания, като преобладават случаите на съмнения за купуване на гласове.

До момента са образувани шест производства и са проведени 180 полицейски операции, съобщиха от вътрешното министерство. Съставени са 1226 предупредителни протокола.

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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