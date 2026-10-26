"Как да се доверя?": Защо "Не подкрепям никого" изпревари 23 кандидати на изборите

Изминалият първи тур на президентските избори ще бъде запомнен с най-ниската избирателна активност досега. На този фон вотът "Не подкпеям никого" засега се нарежда на 5-о място по резултат, изпреварвайки цели 23 кандидатпрезидентски двойки.

Това показват първите данни на Централната избирателна комисия (ЦИК) към 06:00 на 26.10.2026 при обработени 95.29% СИК протоколи в РИК.

64 668 избиратели са отбелязали "Не подкрепям никого", което представлява 4.416% от отчетените гласове и се подрежда на пето място след гласовете, дадени за Илияна Йотова, Андрей Гюров, Костадин Костадинов и Радостин Василев.

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Всички останали кандидатпрезидентски двойки остават зад протестния вот.

Защо "Не подкрепям никого"

Интересна аргументация защо е гласувала с "Не подкрепям никого" даде актрисата Диана Димитрова снощи.

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"Искам свободна България. Не поредната подмяна! Днес шофирах няколко часа, за да упражня правото си на глас. И моят избор е „Не подкрепям никого“. Не от безразличие. Напротив. Защото вярвам, че доверието трябва да се заслужи, а не да се изисква. Комунизмът формално си отиде през 1989 г., но според мен неговият манталитет и политически зависимости никога не напуснаха истински България. Още по-тревожна е носталгията по времената на цензура, репресии, лагери като „Белене“ и потъпкване на свободното мнение. Историческата памет не бива да бъде подменяна", написа тя.

"И как да се доверя на политици, които преди години са призовавали хората да подкрепят едни кандидати, а днес се представят за тяхна алтернатива? Какво се е променило толкова? Убежденията или политическият интерес? На мен това ми прилича на политическо фурнаджийство, а не на последователна позиция", добави още актрисата.

Според нея конституционните изисквания към кандидатите за президент трябва да бъдат преосмислени. "За мен е неприемливо за поста на държавен глава да няма изискване за образование и професионална квалификация. Някои кандидатури възприемам като обида към достойнството на президентската институция и пълна гавра с гражданите", пояснява Димитрова.

Тя подчерта, че е гражданин на Република България, има право на собствена позиция и не дължи оправдания за нея. "Уважавам различното мнение, но тъй като в коментарите често преобладават обиди, тролове, безсмислени конфликти и злонамерени докладвания с цел заглушаване на чуждия глас, решението ми е да ги огранича. Свободата на словото не означава задължение да търпим простащина. Искам свободна България. Искам да бъдем свободни граждани на света, неподчинени на страха, мислещи със собствените си глави, окрилени от мечтите си и водени от справедливостта. Хора с достойнство, с право на избор и на по-добър живот", написа още Димитрова.