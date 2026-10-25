Катастрофа с избирателната активност: Най-слабият интерес към президентски избори досега

Въпреки заявките, че през последните дни има мобилизация за гласуване, данните за активността досега на президентските избори не показват такова нещо. Социолози са категорични, че избирателната активност е по-ниска от очакваното. Нещо повече - това са президентските избори, към които има най-малък интерес досега сред вотовете за президент, за които се води статистика.

И при двата предходни вота избирателната активност в предиобедните часове е била по-висока в сравнение с отчетената към същия момент на настоящите избори. Към момента активността се движи около 6%.

За сравнение, на президентски избори през 2021 г. към 11:00 ч. избирателната активност за страната е била 8,62%. На президентските избори през 2016 г. ЦИК не публикува междинни данни за 11:00 ч., а предоставя информация за 10:00 ч., когато активността е била 8,72%.

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През 2011 г. активността към 10:00 часа е била 7.44%, а през 2006 г. към 11:00 часа била малко под 10%. Така настоящите президентски избори са тези с най-ниска предиобедна активност от всички, за които има данни досега.

6% активност

Избирателната активност към 11:00 ч. е 6,6%. Това сочат данните от exit poll на социологическа агенция „Мяра”, направен по поръчка на NOVA.

Фрапиращо ниска е активността в Кърджали. Към 11:00 часа избирателната активност на изборите за президент и вицепрезидент е 2,55%, каза председателят на Районната избирателна комисия Венелина Милушева. До урните са отишли малко над 7000 човека от над 274 000 имащи право на глас според окончателните избирателни списъци. Най-висок е процентът на избирателна активност в община Черноочене – 4,34 процента и най-малък – в община Джебел – 2,19 процента. Община Джебел е и общината с най-малък брой гласували към 11:00 часа – 551. Най-много избиратели в сутрешните часове са отишли до урните в община Кърджали – 2463 човека.

Избирателната активност в Бургаска област е 4,94% към 11:00 часа, като правото си на глас са упражнили 17 967 души от общо 363 647 избиратели. Това показват данните на Районната избирателна комисия (РИК) – Бургас.

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Най-висока е активността в община Малко Търново, където са гласували 12,35% от избирателите. Следват общините Царево с 10,41% и Созопол с 8,41%. В община Приморско до урните са отишли 7,35% от избирателите, в Несебър – 6,97%. В Средец активността е 6,49%, в Камено – 6,08%, в Поморие – 5,49%. В Карнобат са гласували 4,94% от избирателите, в Сунгурларе – 4,82%, в Бургас – 4,18%, в Руен – 4,13%, в Айтос – 4,06%, където активността е най-ниска към тази час.

Близо 7% пък е избирателната активност към 11:00 часа на изборите за президент и вицепрезидент в област Стара Загора. Това съобщи председателят на Районната избирателна комисия Яна Иванова. Тя посочи, че към момента до урните са отишли 19 444 oт имащите право на глас 280 923 избиратели в област Стара Загора. Най-висока е избирателната активност в община Опан - 14,83%, a най-ниска в община Мъглиж - 4,26%, предаде БТА.

Празни са секциите и в Пловдив. В ОУ "Душо Хаджидеков" в централната част на града Plovdiv24.bg съобщава за почти празното пространство пред учебното заведение, където се забелязват едва няколко души. Няма струпване на избиратели, а гражданите преминават свободно, без да се налага да изчакват на опашка.

Източник: БГНЕС

Нормално започна изборният ден в район Кюстендил. Всичките 282 секции отвориха навреме. Четирима от членовете на СИК не са се явили, но са били заменени веднага. Гласуването обаче започна вяло - може и заради студената сутрин, коментираха на много места от комисиите.

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Малкото гласоподаватели, минали през урните, на излизане споделяха, че имат други планирани занимания.

Кюстендилка, която работи като театрал в София, призна, че бърза, за да отиде на разходка: "В гората. Имаме прекрасен парк - Хисарлъка. Трябва да си ценим природата, да си обичаме родината и да гласуваме най-важното, защото който не гласува, след това няма право да изказва някакво мнение, дори негативно или позитивно", коментира тя пред БНР.

"Силно се надявам да има висока активност, защото знаете, при ниска активност надделява корпоративният и купеният вот. Надявам се да няма такъв, но ще видим", добави местен активист.

За цялата Благоевградска област в момента избирателната активност е под 5% - 4,54%. Най-висока е активността в Банско – 10,09% и в Симитли – 10,13%. Петрич и в Якуруда са с най-ниска избирателна активност, като в Петрич тя е 1,34%, а в Якуруда – 1.78%. За Благоевград активността към момента е 4.07%.

В Белица имаме активност от 2.72%, в Гоце Делчев – 5.31%, в Гърмен 2.99%, в Кресна точно 9%. В Разлог активността е 6.42%. В Сандански 6.47%. Сатовча е с активност 4.91. Струмяни е с активност 8.45% и Хаджидимово е с 3.72%.

Чувствително по-малко участие

Избирателната активност на президентския вот в страната нараства слабо към 10:00 часа до 3,1%, след като час по-рано тя беше малко над 2%. Това показват резултати от екзитпол на агенция "Алфа Рисърч".

"В сравнение с предишни избори това означава наистина чувствително по-ниска активност към този момент, особено в сравнение с изборите, които имахме през април, но и в сравнение с първия тур на последните президентски избори през 2021 г., интересът е по-нисък", коментира Геновева Петрова от социологическа агенция "Алфа Рисърч". По думите ѝ София е едно от местата, където активността е малко по-висока към момента.

Избирателната активност към 10:00 ч. достига 4,4%, показаха пък данните от exit poll на агенция "Тренд", проведен по поръчка на NOVA.

"Възможно е да станем свидетели на избори с най-ниска възможна активност"

"Президентските избори миналия път, ако помните, бяха с парламентарните заедно. Тоест, на първия тур активността по естествен път получаваше бонус, защото се гласуваше две в едно. Тук казусът не е такъв, затова е сравнително рано да правим изводи каква ще е активността" каза Първан Симеонов от агенция "Мяра".

Еxit poll-ът е представителен за България, а и не отчита вота в чужбина, уточни той.

Темпът на нарастване на активността от 2% в 9:00 часа до 6,6% в 11:00 часа е "съвсем нормален", отчете той. Той коментира, че "тепърва ще разберем" дали последните събития от кампанията – сблъсъкът със Соня Колтуклиева и убийството от събота – ще повлияят на активността, предаде БНР.

"Обикновено в края на изборния ден се разбира всичко това, защото тогава има напливи за гласуване. Поне засега като че ли няма знаци за особена възбуда. По-скоро бих изчакал и ранния следобед, за да видим", заяви той.

Част от основните електорати нямат официален представител и затова според Симеонов "тези избори са малко по-странни".

Евентуален наказателен вот заради последните събития в края на кампанията би бил усетен не днес, а на балотажа, коментира социологът.

"На първия тур обикновено повечето хора си гласуват "за", но на втория тур, когато останат двама кандидати и едно квадратче, тогава може да се наблюдават и различни форми на протестно и наказателно гласуване. Все пак не забравяйте, че първият тур създава нова психологическа обстановка обикновено и за втория тур вероятно се очертават и дебати", заяви той.

"Изследователите, слава Богу, нямаме чак такъв опит с предположенията как един или друг криминален акт влияе на изборния процес. Слава Богу, криминалните актове все още са рядкост. Затова и не мога да, да гадая, но при всички положения, поне засега, първите симптоми за активността са, че тя е по-скоро към онези наши предположения от преди изборите, които водеха към това, че е възможно да станем свидетели на избори с най-ниска възможна активност, поне по отношение на президентски тип избори", добави Симеонов.