КНСБ организира национален протест "За по-високи доходи!"

Национален протестен митинг и протестно автошествие "За по-високи доходи!" ще проведат КНСБ и нейните основни членове в София днес.

От началото на тази седмица в няколко града в страната (Варна, Русе, Шумен, Габрово, Трявна) се проведоха протести на работещи в редица сектори с настояване за поне 10% ръст на възнагражденията с Бюджет 2027, недопускане на механични съкращения, както и запазване на качеството на обществените услуги.

Митингът в столицата ще започне в 12:00 часа до сградата на Народното събрание от страната на площад „Княз Александър I“. След провеждането му от паркинга на площад „Княз Александър I“ ще започне протестно автошествие по централни столични булеварди и улици.

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"Хората започват да излизат на протести заради несигурността и страх, че доходите няма да наваксат обявената инфлация. Разговорите за бюджета трябва да бъдат по-продължителни, за да се чуят аргументите на всички страни", заяви Тодор Капитанов, вицепрезидент на КНСБ.

По думите му исканията за 10% не са за забогатяване, а за оцеляване.

Според Капитанов обявената процедура по свръхдефицит със сигурност сериозно катализира напрежението, което се заражда сред работещите в обществения сектор.

"Целта е да се приближаваме към 3-процентния дефицит, а виждаме, че се прави на база съкращения на разходи за персонал и искаме да видим къде трябват съкращения, и нужно ли е? Да имаме необходимата бюджетна дисциплина, не се постига от замразяване на доходите и съкращаване. За поредна година нямаме достойно увеличение, което да компенсира покупателната способност на хората. Тъжно е, че по един и същи път започваме разговорите за бюджета, поради факта, че все няма предвидени увеличения за работещите в обществените сфери. И сигналите, които се подават са, че няма планирана политика по доходите", заяви той.

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