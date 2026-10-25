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Машинното гласуване ви притеснява? Опитайте онлайн симулатора на ЦИК

25 октомври 2026, 8:07 часа 810 прочитания 0 коментара
Снимка: ЦИК
Машинното гласуване ви притеснява? Опитайте онлайн симулатора на ЦИК

Днес България гласува на избори за президент и вицепрезидент. В повечето секции - тези с над 300 души, регистрирани по избирателен списък, гласуването ще се осъществява с машини.

На хартия - с бюлетини, ще се гласува само в секциите под 300 души, или в случаи, когато има непреодолим технически проблем с машините.

В седмиците преди изборите екипи на ЦИК провеждаха обучително-информационни срещи в цялата страна, които имаха за цел да запознаят избирателите с особеностите на машинното гласуване.

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За хората, които не са присъствали на тези демонстрации обаче, от ЦИК са помислили за алтернатива - достъпен онлайн симулатор.

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Желаещите да се запознаят предварително с начина на машинно гласуване могат да направят това чрез симулатора на интернет страницата на избирателната комисия, чрез който потребителите могат практически да упражнят стъпките при гласуване с машина.

Онлайн симулатора и достъпен ТУК.

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машинно гласуване президентски избори 2026
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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