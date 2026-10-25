"Мяра": Не обръщайте внимание на класации в изборния ден, те се изнасят, за да повлияят на вота

Класациите, които представят нерегламентирано изборни резултати в реално време в рамките на изборния ден, имат за цел да повлияят на вота. Това обяви Първан Симеонов – директор на Агенция "Мяра".

"Не бива да се обръща внимание на никакви класации и подобни, които текат в изборния ден. Те само смущават. По правило огромна част от тях се изнасят, за да повлияят на вота. Ние за поредна година работим така, че да минимизираме тези рискове. От нас, по традиция, нищо не излиза", заяви Симеонов.

Той призова хората да се отзовават на анкетьорите на социологическите агенции и да внимават кои са онези анкетьори и агенции, които спазват процедурите.

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"Така се получава взаимен контрол. Това е още една гаранция за честността на изборния процес", подчерта социологът и добави и призива на Обществения съвет на ЦИК в тази посока - агенциите да не допускат течове на данни, предаде БНР.

"Прави се представителна извадка от секциите в цялата страна. Стремим се да работим с по двама анкетьори във всяка една от тези секции, така че да можем да обхванем от първата до последната минута, без това да натежава на анкетьорите. Те разполагат с една урна, в която през определена стъпка приканваме гласувалите да повторят вота си, след като са излезли от изборната секция. Те го повтарят анонимно и самостоятелно. Затова е предвидена една малка анкета за самопопълване, изключително кратка, в която те казват как са гласували и отговарят на още няколко простички въпроса, за да имаме демографската картина, както и някои допълнителни въпроси, които представляват интерес за нас и за медиите", обясни Първан Симеонов. Той напомни, че е изключително важно респондентите да бъдат искрени при отговорите си.

"След края на изборния ден нашата дейност продължава, защото тогава започва паралелното броене, което е по обективна информация", посочи още социологът. По думите му с паралелното броене се получава много реалистична картина. Той изрази надежда, че с почти изцяло машинния вот това паралелно броене да е и много по-бързо за разлика от предишни години.

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