Началникът на ВВС: Готвим се да защитаваме небето на България

"Ние водим регулярна подготовка и се готвим да защитаваме небето на България. Това, което го изпълняваме в момента, го изпълняваме постоянно, денонощно. Ако се наложи - изтребителят излита и действа. Дали има ескалация или не в Черно море, за нас няма разлика. Ние винаги сме готови да действаме", каза пред медиите началникът на ВВС генерал-майор Николай Русев във връзка с ескалацията в Черно море. Стана ясно, че нашите пилоти в момента събират информацчия от въдуха.

F-16 се използват пълноценно

Николай Русев заяви, че F-16 се използват пълноценно и когато бъдат окомплектовани на 100% - ще влязат в бойно дежурство.

По отношение на МиГ-29 - Русев увери, че те имат ресурс. "В момента летят и се очаква да летят - или докато бъдат заменени от втора ескадрила изтребители, или до изчерпване на ресурса през 2030 г.", каза още генерал-майор Русев.

Полша и МиГ - 29

Началникът на ВВС коментира и искането на България до Полша за резервни части на МиГ-29.

"С Полша сме в постоянен контакт. Поляците ни помагат от много време във всяко едно отношение, а не само с двигателите и затова самолетът МиГ-29 лети. Това е единственият ни източник на резервни части", заяви началникът на ВВС.

По думите му обаче поляците все още поддържат своите МиГ-29 и не всичко е дадено на Украйна, т.е. те ги поддържат и ги използват пълноценно. ОЩЕ: "България иска да ги купи от нас": Полша отново потвърди за интерес от страната ни към самолетите МиГ-29