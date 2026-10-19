Над 46 000 гласа определиха победителите в "Хижа на годината 2026"

46 188 гласа събра кампанията "Хижа на годината 2026", която за четвърта поредна година отличава хижите и заслоните в България и хората, които се грижат за тях. Победителите в деветте конкурсни категории и четирите грантови програми бяха обявени на официална церемония, организирана от приключенска медия "360 градуса" в партньорство с Българския туристически съюз (БТС).

Гласуването се проведе от 15 май до 30 септември на сайта huts.360mag.bg, а резултатите показват активната ангажираност на туристическата общност с развитието на планинските хижи и заслони у нас.

Официалната церемония по награждаване на победителите в тазгодишната инициатива "Хижа на годината" се проведе в новото събитийно пространство "NIVO" и събра близо 300 гости, сред които хижари, запалени планинари, посланици и партньори на кампанията от бизнеса и неправителствения сектор. Водещи на събитието бяха съмишлениците на кампанията Оги Начев и Ваня Илиева, по-известна като Хепи Ванче. Сред връчващите наградите се открои и Кирил Николов - Дизела.

Призьорите в деветте конкурсни категории

Наградата за най-добра хижа или заслон, обслужван без помощта на моторни превозни средства, бе присъдена на хижа "Белмекен". На второ място е хижа "Иван Вазов", победител в категорията през 2025 г., а трета е хижа "Ехо".

В категорията "Най-добра хижа/заслон, обслужван с лек автомобил" победител е хижа "Партизанска песен". Второто място заема хижа "Малка Юрта", миналогодишен носител на отличието, а трета се класира хижа "Бузлуджа".

Най-добра хижа/заслон, обслужван с високопроходим автомобил или лифт, тази година според гласувалите е хижа "Македония", следвана на второ място от заслон "Спано поле", и на трето място - от хижа "Мальовица".

В категория "Най-чиста и спретната хижа/заслон" първото място заема хижа "Балканити", следвана от хижа "Фенера", а на трето място се нарежда хижа "Партизанска песен".

За втора поредна година хижа "Септември" печели приза за най-природосъобразни практики. На второ място в категорията се класира хижа "Ехо", а на трето – хижа "Вихрен".

В категория "Най-добра кухня" победител е хижа "Вихрен". Първи подгласник е миналогодишният призьор – хижа "Бузлуджа", а на трето място се нарежда заслон "Спано поле".

В категорията "Рестарт на хижа/заслон" победител е хижа "Синаница". Отличието е за обекти, които са подобрили значително условията за туристите или са получили нов живот благодарение на усилията на своите стопани. Второто място заема хижа "Христо Смирненски", а третото – хижа "Вихрен".

В категорията "Най-добър заслон, нестопанисван на място" гласувалите са излъчили за победител заслон "Кончето". Второто място заема заслон "Страшното езеро", а третото – заслон "Велийца".

Признание получи и хижарката на заслон "Спано поле" Гергана Кючукова, победител в категорията "Хижар за пример". Втори в класирането е Димитър Груйчев, хижар на хижа "Македония", а трети – Валентин Ангелов, стопанин на заслон "Ботев". Категорията отличава хората, които с постоянство, отдаденост и грижа създават гостоприемна среда за планинарите въпреки ежедневните предизвикателства на живота в планината.

Подкрепа за хижите и заслоните

Усилията в инициативата "Хижа на годината" не приключват с популяризирането на планинските обекти и отличаването на добрите примери. Основен фокус на кампанията са конкретните подобрения, които създават по-добри условия за туристите и подпомагат стопаните в грижата им за планината.

На церемонията бяха обявени и победителите в четирите грантови програми за 2026 г., чрез които партньорите на кампанията осигуряват целева материална подкрепа за конкретни нужди на хижите и заслоните.

Специален акцент е и програмата "Добре дошъл в планината", която цели да създаде по-добри условия за посрещане на деца и организиране на детски лагери в планината. Отличените хижи са "Бонсови поляни", "Беласица" и "Христо Смирненски". Те ще получат специално разработени пособия за работа с деца и подкрепа за организирането на демонстрационни лагери, които ще бъдат представени и във видеоформат.

Благодарение на подкрепата на Българския туристически съюз, за трета поредна година се реализира грантовата програма за маркиране и облагородяване на туристически маршрути. Победител е хижа "Чумерна", следвана от хижа "Рибни езера" и хижа "Тъжа".

Новата програма "Светли дни за хижите" предвижда ваучери по 1000 евро за ефективно осветително оборудване за три хижи или заслона без достъп с моторни превозни средства. Първото място заема хижа "Ехо", на второ е хижа "Скакавица", а на трето – хижа "Рай".

Инициативата "Енергиен запас за хижите" е насочена към по-надеждното електрозахранване на планинските обекти. Победител е хижа "Синаница", следвана от хижа "Ехо" и хижа "Белмекен".

Реализираните проекти за по-добри условия в планината

През 2026 г. в рамките на кампанията са реализирани 56 акции в подкрепа на 38 хижи и заслони, като общата стойност на предоставената подкрепа надхвърля 85 000 евро.

Сред реализираните инициативи е обновяването на две туристически спални в хижа "Васил Левски", която тази година отбелязва 100 години от построяването си.

Заслон "Тевно езеро" вече разполага със система за енергийна независимост, която е реализирана с активното участие на стопаните. А чрез програмата "Цветни хижи и заслони" 15 обекта получиха безвъзмездно бои, лакове и грундове за обновяване и защита на стени, мебели и оборудване.

Важно постижение е и инициативата "Вело хижите на България". Пет хижи вече разполагат с оборудвани точки за обслужване на велосипеди, а проектът включва и над 1100 км описани веломаршрути и специална онлайн платформа за любителите на планинското колоездене. Адресът е https://huts.360mag.bg/velo/ и от него могат да се свалят директно разнообразни тракове за вело маршрути.

През годината са организирани доброволчески акции в подкрепа на хижите "Иван Вазов", "Васил Левски", "Пробойница" и "Композиторите".

Осъществени са и дейности за по-чисти планини, включително поставянето на преси за компресиране на 32 хижи и изнасянето на над три тона отпадъци от хижа "Иван Вазов".

Сред останалите инициативи са доставката на строителни материали за хижа "Белмекен", заснемане на видео представяния на осем по-малко познати хижи и облагородяването на подхода към маршрута "Връшка чука – Ком" през хижа "Горски рай".

Общност, която променя планината

От създаването си през 2023 г. "Хижа на годината" е подкрепила под различна форма над 60 хижи и заслони в България. Общата стойност на подкрепата за четирите години надхвърля 200 000 евро.

Кампанията се реализира от приключенска медия "360 градуса" в партньорство с Българския туристически съюз .

Важна роля имат и организациите, които участват в номинирането на хижите и заслоните, доброволците, туристите и всички, които със своята активност допринасят за развитието на инициативата. Официални НПО партньори на кампанията са: Планинска спасителна служба (ПСС) - 11 отряда от цялата страна; Българска маунтин байк асоциация (БМБА), Българска асоциация ски свободен и екстремен стил (БАССЕС), Асоциация на парковете в България (АПБ), Екологично сдружение "За земята", Пистова спасителна служба, Сдружение за дива природа "Балкани", Българска асоциация за алтернативен туризъм (БААТ), MTB-bg.com, Планински клуб "Лудите мечки".

През 2027 г. кампанията ще отбележи своето пето, юбилейно издание. Подготовката за него започва отсега, а целта остава непроменена – да насърчава грижата за българските хижи и заслони, да подкрепя хората зад тях и да създава по-добри условия за всички, които избират планината.

Пълното класиране във всички категории е публикувано на сайта на кампанията huts.360mag.bg.