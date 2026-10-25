Ударени кораби край България:

Напрежение в Турция заради ново изискване сънародниците ни да попълват сами декларациите за гласуване

25 октомври 2026, 9:22 часа 969 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
Напрежение в Турция заради ново изискване сънародниците ни да попълват сами декларациите за гласуване

Изборният ден в Турция стартира с известно безпокойство сред сънародниците ни там заради ново изискване за декларациите за гласуване.

78 секции посрещат избирателите в Турция, които имат право на глас във вота за президент и вицепрезидент. Изборният ден в Турция започна час по-рано от този в България, защото южната ни съседка не връща стрелките на часовниците един час назад.

"На тези избори бройката вече на избирателните секции, откакто отпадна ограничението, е по-висока от предишните, които бяха наистина с големи ограничения, да го нарека така, но пък по-малка и оптимална в сравнение с по-предишни избори. В компетентността на генералното консулство на Истанбул са 22 броя секции в момента. За консулската канцелария в Бурса техният брой е 17. С други думи, 39 са общо, за които ние отговаряме. Но при 78 като цяло в Турция въобще не са малко, бих казал съвсем точно оптималният брой", обясни генералният консул на България в Истанбул Васил Вълчев, предаде БНР.

13 196 са подадените електронни заявления за гласуване в Турция, но традиционно много хора подават декларации на място в изборния ден. Този път обаче има изискване тези заявления да се попълват от самите гласоподаватели пред членовете на секционните избирателни комисии и без помощ при писането, каквато обикновено оказваха изселници, които владеят достатъчно добре български език.

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"Има известно безпокойство. Говорихме с председателите на организациите на българските граждани. Да, действително това ще ги затрудни. В каква степен просто трябва да видим действително, защото преди това не се е случвало. Многократно информирахме да се има предвид, да се подготвят", посочи Васил Вълчев.

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Турция избори Турция президентски избори 2026
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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