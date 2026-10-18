Нови домове за възрастни, но над 5000 чакат място: Ще има ли достойни грижи за всички?

250 са новопостроените домове за възрастни у нас по Плана за възстановяване и устойчивост. Целта е да има повече места за възрастните хора, но и по-добри условия за живот. Недостиг на места за настаняване има в цялата страна. Според социалния министър Наталия Ефремова чакат над 5000 души. През юни 2025 г. правителството започва да разкрива незаконни домове за настаняване на възрастни хора в поредица акции в цялата страна. Там откриват насилие, смърт и много страдание. Това показва репортаж-материал на bTV.

Домове на ужасите

Такива бяха открити в село Ягода, три около Варна и в Говедарци. И всички тях обществото нарече „Домове на ужасите“. Днес вече има нови места за настаняване. Но все още има и домове, в които условията не са подобрени.

Такъв е примерът с единствения дом за пълнолетни лица с деменция – в село Горско Косово. Домът функционира от 40 години и в момента там са настанени 27 нуждаещи се.

Част от тях са с тежка форма на деменция, има и лежащо болни, но има и такива, които са мобилни и комуникативни.

Често настанените в домовете нямат семейства и близки. За тях персоналът е семейството, което полага грижи за тях и от което имат нужда.

„Имаме 24 часа медицинско обслужване, двама лекари, които са на граждански договор, имаме рехабилитатор, психолог. Санитарките са достатъчно на брой, тук перем, тук готвим, тук е един затворен цикъл и сме едно голямо семейство. Най-тъжната част от нашата работа е, че голяма част от потребителите или нямат близки, или близките им са забравили за тях. Да, има и такива, които са посещавани“, казва Вера Дукова.

Всички тези хора ще заживеят в нов дом в общинския център Сухиндол през следващата година.

Докато в Сухиндол домът все още се довършва, този в община Симитли е напълно готов да посрещне бъдещите си обитатели. „Най-новата социална услуга, която община Симитли успя успешно, както се вижда, да реализира в рамките на година и половина, успя да изгради от нулата на това място в село Полена и да бъде в този прекрасен вид, който виждате“, казва Ивайло Гоцев, ръководител на общинското звено за социални услуги в община Симитли.

Община Симитли има една от най-развитите системи за социални услуги. В новия дом ще могат да бъдат настанени до 20 възрастни с потребности и то в най-скоро време. Там целта е да получават 24-часова грижа и да живеят достойно.

„Може би вече това е 13-ата социална услуга, която изграждаме, и няма да се спре дотук, предвид потребността, за съжаление, която нараства. Защото по последна справка, която съм правил в дирекция „Социално подпомагане“, чакащите са над 112 само за тази услуга. За съжаление, тази потребност нараства. За съжаление, тази целева група е много тежка“, казва Гоцев.

По думите на социалния министър Наталия Ефремова процесът ще бъде поетапен. „Поетапно започват общините или да създават проекти, за да създадат самата услуга като такава – с наемане на персонал, или директно ще стават държавно делегирани дейности“, казва министър Ефремова.

„Динамичен е процесът, разлят е във времето, но по отношение на реновирането – там вече хората са на място, а по отношение на новите услуги – поетапно ще бъдат въведени“, посочва Ефремова.

Близо 40 услуги ще бъдат закрити заради недобри условия в следващите 10 години.

„България прави тази реформа за услугите за дългосрочна грижа с един дълъг хоризонт на действие. Предстои първо да обновим и да закрием стари услуги. И да открием нови. Това се случва паралелно, не може да стане за една, две или три години дори. Това е дълъг процес. До 2035 г. ще закрием стари, ще изградим нови и ще можем да запълним максимално необходимия капацитет“, казва още министърът.

Данните показват, че през последните години все повече хора са диагностицирани с деменция. Нараства броят и на тези, които имат нужда от подкрепа в специализирани заведения. Притеснителен е и фактът, че възрастта на заболелите рязко намалява.

Източник: bTV