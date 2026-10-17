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Официално: Корабът "Челси-3" вече пристигна на пристанището в Бургас

17 октомври 2026, 8:01 часа 1860 прочитания 0 коментара
Снимка: МВР
Официално: Корабът "Челси-3" вече пристигна на пристанището в Бургас

Корабът "Челси-3" акостира на пристанището в град Бургас, предаде БНТ. "Това беше спасителна операция от втория път, която е успешна. Изключително сме доволни. Под контрола на Министерство на транспорта и Морска администрация-Бургас. Капитан на операцията беше Живко Петров. Заедно с колегите от Военноморските сили и Гранична полиция операцията беше извършена при лошо време. Безпрецедентна такава. Ние като Министерство на транспорта сме отговорни дрейфащите кораби безконтролни да не бъдат оставяни безконтролно в нашето море, затова направихме всичко възможно корабът да бъде докаран тук", заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Още: Възобновиха операцията по изтеглянето на ударения с дронове кораб "Челси-3"

Заплахите идват от Русия

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Той допълни, че "България прави всичко възможно да бъдат събрани доказателства, за да бъде направено едно независимо разследване, на което еднозначно да се установи откъде е дошла атаката".

Министърът на транспорта заяви, че вече има работни хипотези и най-вероятно заплахата идва от Русия. И уточни, че "еднозначно трябва да се установи, че това е така".

Капитанът на акцията Живко Петров поясни, че най-сложното нещо по време на реализацията й е било лошото време и фактът, че корабът не е здрав, а е с пробойни.

"Опасността беше при провлачване и при буксир на него да не предизвикаме допълнителни конструктивни повреди и потъване. Самото качване беше най-сложната и опасна операция. Вчера и онзи ден не успяхме. И с два гранично-полицейски кораба и влекач от буксирна компания на пристанище Бургас, служители на Морската администрация и на Военноморските сили, т.е. един добър екип, завършваме успешно", посочи капитан Петров.

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Припомняме, че след близо седем часа огледи и подготовка корабът „Челси-3“, който беше поразен от дронове в Черно море, потегли на буксир към пристанището в Бургас вчера. Плавателният съд беше овладян след няколкодневно дрейфуване край българското Черноморие.

Операцията по изтеглянето започна през вчерашния ден около 10.30 часа. Към 14.00 часа влекачът "Алиот" и вторият кораб на същия корабособственик – "Челси-2", вече бяха достигнали до авариралия плавателен съд. След продължителни огледи и подготовка, в 20.55 ч. корабите поеха към Бургас.

Преди началото на операцията "Челси-3" се намираше на 12,5 морски мили южно от Маслен нос и на 10,7 морски мили източно от Лозенец. Котвата на плавателния съд беше захванала морското дъно, което осигури устойчивостта му и позволи да започнат действията по изтеглянето.

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Кораби дронове война Украйна ударени кораби Черно море кораб "Челси 3"
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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