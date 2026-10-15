От другата седмица: 5 дни променено движение по ключов възел на АМ “Тракия“

През следващата седмица - от 9 ч. на 19 октомври (понеделник) до 9 ч. на 23 октомври (петък), движението в участък от път I-7 Зимница - Ямбол при пътен възел “Зимница“ на АМ “Тракия“ ще се осъществява двупосочно в една лента при скорост до 30 км/ч. Временната промяна в организацията е за ремонт на фуги на съоръжение на първокласния път при пресичането с магистралата. Трафикът по път I-7 ще преминава двупосочно в една лента с изчакване и ще се регулира със светофар. Движението по АМ “Тракия“ не се променя. Още: Внимание, шофьори! Ограничения в изпреварващата лента на АМ “Тракия“

Агенция “Пътна инфраструктура“ призовава шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ. Още: Затварят на интервали едното платно на пътя София - Кулата