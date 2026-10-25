Ударени кораби край България:

Почина проф. Александър Джеров

25 октомври 2026, 18:56 часа 1218 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Почина проф. Александър Джеров

Отишъл си е един от най-изтъкнатите български юристи и конституционалисти - проф. Александър Джеров. Тъжната вест съобщи Георги Марков в своя фейсбук профил. "Бог да прости Александър Джеров! Голям юрист, благороден човек, верен приятел!", написа бившият конституционен съдия.

Проф. Александър Джеров е роден през 1929 година в София. Произлиза от стар род от Македония, към който принадлежи и генерал Климент Джеров. Дядо му по майчина линия е известният юрист Ангел Карагьозов, а брат му е хирургът Димитър Джеров. 

Завършва право в Софийския държавен университет, след което работи като адвокат. Защитава докторат по международно частно право, професор е по вещно право в Нов български университет.

Той е сред авторите на Конституцията и председател именно на законодателната комисия в Седмото Велико народно събрание, което изработи и прие днешния ни основен закон.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
почина проф. Александър Джеров
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес