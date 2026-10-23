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Призив към ЦИК преди изборите: Заради печата на разписката тайната на вота може да бъде разкрита

23 октомври 2026, 10:28 часа 566 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Призив към ЦИК преди изборите: Заради печата на разписката тайната на вота може да бъде разкрита

Има риск тайната на вота да бъде разкрита в изборния ден. За това предупреди Ива Лазарова от Института за развитие на публичната среда и председател на Обществения съвет към ЦИК.

"Ще следим как протича изборният ден, особено за машинното гласуване и до каква степен се спазват изискванията на методическите указания на ЦИК. Машините преминаха диагностика и имахме уверения, че този път няма да сме свидетели на различни проблеми при гласуването", заяви Лазарова.

"Общественият съвет предложи да се преразгледа решението на ЦИК - да се поставя печат на разписката от машината. Разписката се генерира от техническото устройство и включва други механизми за контрол и защита. И механичното пренасяне на печат не представлява допълнителна гаранция, но реална възможност за разкриване на тайната на вота. И затова ЦИК трябва да се върнат към първоначалното си решение. Преди 2 дни бе вменено такова действие на СИК-овете за поставяне на печат на машинните разписки", обясни председателят на Обществения съвет към ЦИК.

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Тя коментира предизборната кампания на кандидат-президентските двойки, медийните пакети и парите, събрани от дарения, както и блъснатата от служител на НСО журналистка, предаде БНР.

"Не можем да предвидим дали случаят с журналиста Соня Колтуклиева ще се отрази на гласуването, но поставя два въпроса как НСО изпълнява задълженията си и какви очаквания имаме ние като общество по отношение на професионалната отговорност и стандарта на поведение на хора, заемащи високи държавни постове", коментира Лазарова.

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ЦИК машинно гласуване гласуване избори президентски избори 2026 тайна на вота
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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