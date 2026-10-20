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Прогноза за времето - 21 октомври 2026 г. (сряда)

20 октомври 2026, 23:30 часа 1022 прочитания 0 коментара
Снимка: iSock
Прогноза за времето - 21 октомври 2026 г. (сряда)

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над източните райони облачността ще е значителна и на места ще е мъгливо. Намалена видимост ще има и в Горнотракийската низина и поречието на Дунав. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 5° и 10°, за София – около 6°. Утре до обяд видимостта ще се подобри. През по-голямата част на деня и над повечето райони ще бъде слънчево. В следобедните часове облачността над Западна България ще се увеличи и привечер на отделни места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен, в Източна България и северно от планините и временно силен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°, за София – около 21°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево в планините

Над планините ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове увеличения на облачността ще има над масивите от Западна България и привечер на отделни места ще превали дъжд. Ще духа умерен и временно силен юг-югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 8°.

Мъгливо начало на деня по морето

Над Черноморието сутринта облачността ще е значителна и на места ще е мъгливо. До обяд видимостта ще се подобри и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 18°-21°. Температурата на морската вода е 17°-18°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Източник: НИМХ

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прогноза за времето
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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