Прогноза за времето - 25 октомври 2026 г. (неделя)

Представяме ви прогнозата за времето за 25 октомври 2026 г., неделя, предоставена от Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ). През нощта в страната ще преобладава ясно време. След полунощ в низините и котловините ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Ще бъде почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, в София – около 7°.

Източник: НИМХ

В неделния ден ще преобладава слънчево време. До обяд на много места в равнинната част от страната ще бъде мъгливо. След обяд над Югозападна България ще има по-значителни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. В Западна България ще бъде почти тихо, в Източна – със слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, в София – около 16°.

В планините и по Черноморието

В планините ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър, предимно от юг. След обяд над масивите от Югозападна България ще има по-значителни увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали слаб дъжд. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 7°.

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По Черноморието ще преобладава слънчево време. Пред обяд на много места видимостта ще бъде намалена. Ще бъде почти тихо, след обяд ще се появи слаб вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат около 16°-17°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Източник: Meteo.bg