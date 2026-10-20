Разнообразие от ядки на изгодни цени в Kaufland до 15 ноември

Акцент са миксовете на собствената марка K-Classic

Разнообразие от пакетирани ядки под марката K-Classic предлага Kaufland на клиентите си в цялата страна. Близо 20 комбинации - от пресни, сушени и овкусени ядки са с над 20% намаление. Офертите са валидни до 15 ноември и могат да бъдат разгледани в специална онлайн брошура с удължена валидност.

Сред предложенията с най-голямо намаление е миксът от ядки Sport с бадеми и кашу (150 г), който се предлага с 23% отстъпка за 2,29 евро. Миксът с плодове (200 г) е намален с 21% и струва 2,19 евро. Със същата отстъпка са миксът Protein (150 г), на цена от 1,79 евро, както и белените слънчогледови семки (400 г) за 1,59 евро.

За любителите на по-нестандартните вкусове ритейлърът предлага фъстъци с чили и червен пипер (150 г) за 0,79 евро, както и микс с макадамия (200 г) за 2,99 евро.

За почитателите на домашните печива чудесен избор са смлените бадеми и лешници K-Classic - практични съставки за сладкиши, кремове и други рецепти. Смлените бадеми са на цена от 1,35 евро за 100 гр, а 200 гр. смлени лешници са намалени до 2,64 евро.

Сред останалите предложения са сурови орехи, печено кашу, шамфъстък, кедрови ядки, тиквени семки и различни миксове с плодове и ядки. Всеки може да открие идеалния вариант за междинна закуска, за споделяне с близки или за следващото събиране у дома. Всички предложения са валидни до 15 ноември и налични в онлайн брошурата, която може да бъде разгледана тук.