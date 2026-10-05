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С нова акция на пътя полицията дебне говорите ли по телефона, докато шофирате

05 октомври 2026, 10:10 часа 671 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
С нова акция на пътя полицията дебне говорите ли по телефона, докато шофирате

По българските пътища ще се проведе полицейска операция за контрол, която ще се следи основно дали се говори по мобилен телефон при шофиране и за поставяне на обезопасителни колани. Това обяви пред медиите главен инспектор Лъчезар Близнаков от Главна дирекция „Национална полиция“.

Акцията е часто от международната кампания на ROADPOL в Европа и е под надслов „Фокус върху пътя“.

Над 100 000 са случаите на неизползване на колани, каски и детски обезопасителни системи от началото на годината.

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Близнаков посочи, че пътниците също са задължени да слагат колани, включително на задните седалки, и могат да бъдат санкционирани, ако не спазват изискването.

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Източник: БГНЕС

Има и предвидени санкции - ако се установи използване на мобилен телефон при шофиране, се отнемат осем контролни точки, а ако не са сложени обезопасителни колани – 10. Главен инспектор Близнаков отбеляза, че в автобусите, които са оборудвани с колани, пътниците са длъжни да ги поставят, предаде БТА.

Той добави, че с края на летния сезон концентрацията на трафика е вече в населените места и натам се насочат и усилията на полицията.

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Пътна полиция нарушения на пътя
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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