Седмична прогноза за времето за 19-25 октомври 2026 г.

В понеделник след обяд вятърът ще отслабва и стихва. Температурите още ще се повишат, минималните ще бъдат между 6° и 11°, в София – около 7°, а максималните – между 16° и 21°, в София – около 17°. Във вторник ще преобладава слънчево време, по-значителни увеличения на облачността ще има над Източна България. Преди обяд на места в равнините и котловините ще бъде мъгливо. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток, ще е до умерен. Температурите ще се повишат и преобладаващите минимални ще бъдат между 3° и 8°, в източните райони – по-високи, а максималните – между 17° и 22°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

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До края на периода

В сряда ще духа до умерен, в Източна България и на север от планините и временно силен юг-югозападен вятър. Ще е предимно слънчево, след обяд над Западна България с разкъсана средна и висока облачност. В четвъртък от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали дъжд. Ще продължи да духа южен вятър и ще се задържи сравнително топло. В петък през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Ще преобладава облачно време и на много места ще има валежи, в отделни райони значителни. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува хладен въздух. Дневните температури ще се понижат с 4-5 градуса. През почивните дни вятърът отново ще се ориентира от югоизток. Облачността ще е разкъсана, над Западна България предимно значителна. Дневните температури ще се повишат.

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