Седмична прогноза за времето за 26 октомври-1 ноември 2026 г.

В началото на следващата седмица вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлуе относително по-хладен въздух. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни над Западна България, а в югозападните райони на отделни места ще превали. Във вторник и сряда в западната половина от страната вятърът ще отслабне, на места и ще стихне; в източната - ще е от североизток, предимно умерен, показва прогнозата за времето на НИМХ.

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До края на седмицата

Облачността ще е променлива, по-значителна през първия ден сутринта над Източна България, където все още на отделни места са възможни превалявания, а през втория ден по-често ще намалява до слънчево време. По долините на реките и в котловините в Западна България сутрин ще има условия за мъгли. В сряда преобладаващите минимални температури ще бъдат между 1° и 6°, а максималните - между 11° и 16°. В четвъртък вятърът отново ще стане северозападен и ще се усили. От запад облачността бързо ще се увеличи и на места ще превали дъжд. В петък ще преобладава облачно време, валежи ще има на малко места. Вятърът ще отслабне, в Южна България на места и ще стихне. В събота валежите от юг и от запад отново ще се активизират, има повишена вероятност на места да са значителни. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток и в Източна България ще се усили.

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