Секциите в Лондон са празни: Членове на комисия обикалят улиците, за да викат избиратели (СНИМКИ)

Избирателната активност на празидентските избори върви към рекордно ниски нива и у нас, и зад граница.

Във Великобритания има рязък контраст между настоящата ситуация и тази от миналите избори.

"Изключително слаба изборна активност в Лондон към момента. Членове от изборната комисия на една от лондонските секции всячески се опитват да привлекат избиратели. Буквално обикалят улиците", написаха във Фейсбук групата "Bulgarian Life UK".

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"Контрастът с последните избори е огромен. Тогава имаше двучасови опашки, а сега няма никой", коментираха запознати с изборния процес на Острова.

За изборите в чужбина има 613 секции, разположени в 60 държави. Във 242 от тях се гласува с машина, а в 24 - с две машини. Най-много секции бяха предвидени в Обединеното кралство – 82, и в Турция – 78. В Германия те са 70, в Испания – 67, а в САЩ – 44.

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