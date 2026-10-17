След като отлетяха от Безмер, US самолетите донесоха и неочаквани ползи

Неочаквани ползи за ямболското село Безмер след разполагането на американските самолети цистерни. Три месеца по-късно самолетите вече ги няма, а в селото започна мащабен ремонт на пътя, очакван две десетилетия. Лятото на 2026 година Безмер присъства във всички новини и дебати за разполагането на американски самолети в близката авиобаза. В селския магазин събират подписка срещу решението, а местните започнаха протести. Заради самолетите селото се събра на протест, а министърът на отбраната се срещна с кметовете, за да тушира напрежението. Още: Военни самолети от САЩ пак на летището в София: Радев имал предвид, че само цистерните не може да са там

Неочаквано добри ефекти

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„Дано скоро да стане. О, не мога да ви кажа, от много години. Може и оттам да е, заради самолетите да започнаха да го оправят“, казва Диана за ремонта.

„Пак летят самолетите, те не могат да спрат, но... хубаво е. По-добре“, казва Тодорка.

Според кмета за ремонта на пътя помогнали и срещите с военния министър.

„Историята със самолетите може би ни даде повече близост с правителството. На среща с военния министър споделихме за проблеми, регионални, инфраструктурни, които се ангажира да предаде на регионалния министър, и действително започна“, казва Росен Русев, кмет на село Безмер.

Друг ефект от медийната популярност е, че след като Безмер излиза от анонимност, цените на имотите рязко скачат. „Няма къща, която да бъде обявена и да не се продаде за един месец. Цените скочиха драстично. Хората им търсят около 100 000 евро на имот“, казва Росен Русев.

Цените ще растат още, прогнозират местните. „И сега, като оправят и пътя, селото има и канализация, което много рядко има в селата“, посочва Симеон.

Ремонт започна и в църквата, а за пръв път в историята си тази година Безмер отбелязва празника на селото.

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