След скандала с полетите на Пеевски: Посланикът ни в ОАЕ е освободен

Иван Йорданов е освободен от поста извънреден и пълномощен посланик на България в Обединените арабски емирства (ОАЕ). Указът на президента Илияна Йотова е от 13 октомври 2026 г. и е обнародван днес в "Държавен вестник". Изпълнението му е възложено на министъра на външните работи.

На 30 септември Йотова обяви, че ще подпише указа за освобождаването на дипломата. Две седмици по-рано премиерът Румен Радев заяви, че очаква външният министър Велислава Петрова да подготви възможно най-бързо отзоваването на българския посланик в ОАЕ.

Повод за искането стана изявление на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, според когото дружество, поемало разходите за полети санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски, е собственост на бащата на посланика. Няколко дни по-късно Петрова съобщи, че е разпоредила проверка по случая. Още: Илияна Йотова ще подпише указа за освобождаването на посланика ни в ОАЕ

На 24 септември външният министър подписа проект на решение на Министерския съвет, с което се предлага на президента да издаде указ за отзоваване на Йорданов. Ден по-рано двамата са провели среща в Министерството на външните работи.