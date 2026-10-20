Спорт:

След скандала с полетите на Пеевски: Посланикът ни в ОАЕ е освободен

20 октомври 2026, 16:04 часа 1422 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
След скандала с полетите на Пеевски: Посланикът ни в ОАЕ е освободен

Иван Йорданов е освободен от поста извънреден и пълномощен посланик на България в Обединените арабски емирства (ОАЕ). Указът на президента Илияна Йотова е от 13 октомври 2026 г. и е обнародван днес в "Държавен вестник". Изпълнението му е възложено на министъра на външните работи.

На 30 септември Йотова обяви, че ще подпише указа за освобождаването на дипломата. Две седмици по-рано премиерът Румен Радев заяви, че очаква външният министър Велислава Петрова да подготви възможно най-бързо отзоваването на българския посланик в ОАЕ.

Повод за искането стана изявление на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, според когото дружество, поемало разходите за полети санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски, е собственост на бащата на посланика. Няколко дни по-късно Петрова съобщи, че е разпоредила проверка по случая. Още: Илияна Йотова ще подпише указа за освобождаването на посланика ни в ОАЕ

На 24 септември външният министър подписа проект на решение на Министерския съвет, с което се предлага на президента да издаде указ за отзоваване на Йорданов. Ден по-рано двамата са провели среща в Министерството на външните работи.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ОАЕ Полети Делян Пеевски посланик Иван Йорданов
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес