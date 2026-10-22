Служители на АПИ на протест заради съкращения (ВИДЕО)

Служители в Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) излязоха на протест заради предстоящи съкращения и структурни промени в агенцията, като настояват за отговори. От синдикалните организации посочват, че около 600 души биха били засегнати от такива мярка и се оплакват от липсата на диалог. Сред основните искания на синдиката са да бъде предоставена конкретна информация за обхвата на подготвяните съкращения, етапа на процедурата и звената, които биха били засегнати.

Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ към КТ „Подкрепа“ настоява за спешна среща с ръководството на АПИ, на която да бъдат дадени ясни отговори за бъдещето на служителите и планираните структурни промени.