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Служители на АПИ на протест заради съкращения (ВИДЕО)

22 октомври 2026, 12:40 часа 636 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Служители на АПИ на протест заради съкращения (ВИДЕО)

Служители в Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) излязоха на протест заради предстоящи съкращения и структурни промени в агенцията, като настояват за отговори. От синдикалните организации посочват, че около 600 души биха били засегнати от такива мярка и се оплакват от липсата на диалог. Сред основните искания на синдиката са да бъде предоставена конкретна информация за обхвата на подготвяните съкращения, етапа на процедурата и звената, които биха били засегнати.

Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ към КТ „Подкрепа“ настоява за спешна среща с ръководството на АПИ, на която да бъдат дадени ясни отговори за бъдещето на служителите и планираните структурни промени.

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протест Съкращения АПИ Агенция Пътна инфраструктура
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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