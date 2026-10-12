София е на 5-о място от европейските градове с най-много коли

София е на 5-о място от европейските градове с поне 1 млн. жители по брой автомобили на глава от населението. В българската столица има 753 459 леки коли, или 581 на 1000 жители. За последната година колите са се увеличили с 30 028. Това са средно по около 2500 нови автомобила всеки месец.

Данните обобщи общинският съветник Симеон Ставрев, позовавйки се на платформата Smart Sofia.

Той коментира и как стоим спрямо Европа. Данните сочат, че сред 21-те европейски града с поне 1 млн. жители София е на 5-о място по брой коли на човек. Столицата ни отстъпва само на Варшава, Рим, Неапол и Милано. Средно за европейските градове данните са за 469 коли на 1000 жители.

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В България единствено Русе конкурира столицата по брой автомобили на глава от населението, оставайки съвсем близо на второ място: 580 коли на 1000 жители. В статистиката следват Варна с 514, Пловдив с 497, и Бургас с 485 автомобила.

"На колко години са колите? 35% от колите в София са на над 20 години. Но в цялата страна такива са повече от половината – 53%. Колите в София до 5 години са 18%, а средно за България са само 7%. За година в София са се увеличили и най-новите, и най-старите коли: тези до 5 години – с 16 473, а тези над 20 години – с 18 372", допълва Ставрев.

По думите му почти всяко трето превозно средство, регистрирано в София от началото на годината, е електрическо или хибрид - 8,6% са електрически, а 23,4% – хибриди. Средно за страната прозентът е 18%. Сред всички леки автомобили в България обаче електрическите са едва 1,2%, а хибридите – 4,2%.

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