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Топлият октомври отлага парното: Проф. Рачев прогнозира пускане едва през ноември

23 октомври 2026, 8:14 часа 805 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Топлият октомври отлага парното: Проф. Рачев прогнозира пускане едва през ноември

Няма предпоставка за пускане на парното и през следващата седмица. Топло и предимно слънчево време ни очаква през последните дни на октомври. Температурите ще останат по-високи от обичайните за сезона, а по-съществено застудяване се очертава едва в началото на ноември. Тази прогноза за времето направи в ефира на bTV проф. Георги Рачев. По думите му страната ни попада под влиянието на студен фронт, свързан с циклона „Адам“, който вече е променил характеристиките си. „Няма да има никакви оправдания да не се гласува. Хубаво ще е времето в неделя“, каза професорът.

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Топло ще е и през следващата седмица. Максималните температури ще достигат 18-19 градуса, като подобна тенденция се наблюдава и в голяма част от Европа.

"Не иска да си отиде хубавата, топла есен. В цяла Европа е много топло, над нормалното за това време. И Балканите не правят изключение“, посочи климатологът.

Краткотрайни валежи са възможни в понеделник и вторник на отделни места, но след това времето отново ще бъде предимно слънчево. По-съществено понижение на температурите се очаква в края на октомври и началото на ноември. "Тогава средната денонощна температура в София и Западна Българияможе да падне под 12 градуса – едно от условията за пускане на централното отопление“, каза проф. Рачев.

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прогноза за времето Георги Рачев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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