Туристическият бранш притеснен: Ако ударите по кораби продължат, летният сезон е под въпрос

Ако напрежението в Черно море продължи и има още удари с дронове по кораби, чуждестранните туристи може да отложат резервациите си за почивка в България през лятото на 2027 г. Това предупреди Иван Грошев, председател на Асоциацията на инкаминг агенциите(АИА), по време на Международния форум за хотелиерство и туризъм HTIF.

Според него има голяма вероятност и следващият летен туристически сезон да премине под знака на резервации в последния момент.

"Ако тези инциденти продължат в Черно море, със сигурност прозорецът за резервации ще се измести повече към началото на лятото", прогнозира Грошев. Той отбеляза, че засега случващото се в Черно море не получава широко отразяване в западните медии, но това не бива да успокоява туристическия бранш. Според него е доста вероятно хотелиерите и следващата година да се сблъскат със сезон на резервации в последния момент, което ще наложи ежедневно проследяване на продажбите и гъвкава ценова политика.

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Грошев припомни, че войната в Иран и последвалото поскъпване на горивата и енергията са довели до несигурност сред потребителите през изминалия летен сезон, която пък е станала причина за значително съкращаване на периода между резервацията и пристигането на туристите. В много случаи почивките са били резервирани едва 4 до 6 седмици предварително. Това е принудило част от хотелите да предлагат по-големи намаления за резервациите в последния момент.

Прогнози за труден сезон

Венцислав Танчев, собственик на голям хотелски комплекс край Поморие, също прогнозира труден сезон през 2027 г. Той посочи, че записванията към момента вървят приблизително с темповете от миналата година, но е все още рано за категорични прогнози.

Според него геополитическата несигурност и инфлацията ограничават средствата, с които разполагат европейските туристи, а клиентите, избиращи България, са особено чувствителни към цените.

Източник: БГНЕС

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"До голяма степен има тревожност, чувство за несигурност от потребителя в Европа като цяло и в резултат на геополитическата ситуация, военните конфликти на няколко места по света, и в резултат на инфлацията, от която е засегната не само България. Реално хората разполагат с по-малко средства и нашите потенциални клиенти са потърпевши от това, може би повече отколкото други. Защото все още ние се възприемаме като по-бюджетна дестинация и клиентите, които идват в България, са по-чувствителни на темата цени. Трудно ми е да бъда оптимист по простата причина, че догодина в Средиземноморския регион и към нашето море като цяло ще пътуват по-малко клиенти. И конкуренцията с другите дестинации ще бъде още по-ожесточена. Хотелските легла всяка година се увеличават, а ще се свие още повече търсенето", заяви той, цитиран от БНР.

Според Танчев хотелиерите не трябва да изчакват резервациите в последния момент, а да стимулират ранните записвания още през зимните месеци чрез атрактивни оферти. По думите му конкуренцията с Турция в сегмента на почивките, резервирани непосредствено преди пътуването, е "обречена на неуспех", тъй като южната ни съседка разполага с огромна леглова база и може да предлага цени, с които българските хотели трудно могат да се конкурират.

Венцислав Танчев призова хотелиерите да не изчакват резервациите в последния момент, а да стимулират ранните записвания още през зимните месеци чрез атрактивни оферти. По думите му, конкуренцията с Турция в сегмента на почивките, резервирани непосредствено преди пътуването, е "обречена на неуспех", тъй като южната ни съседка разполага с огромна леглова база и може да предлага цени, с които българските хотели трудно могат да се конкурират.

"През последната седмица резервациите реално паднаха“, сподели по-рано и Теодор Минев, генерален мениджър на хотелски комплекс, който свързва наблюдавания спад с напрежението в Черно море. Според него рискът надхвърля поведението на туристите - евентуално поскъпване на морския транспорт и доставките би имало отражение върху икономиката и разходите на бизнеса.

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