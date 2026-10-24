В деня за размисъл: Спряха няколко сатирични страници във "Фейсбук", сред тях са "Копейкин" и "Пуйло"

Сатиричните страници "Копейкин", "Пуйло" и BG Elves във "Фейсбук" са били спрени преди около час, сигнализират от опозицията в лицето на съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев. Малко след това във връзка с множество запитвания от медии, Дирекция "Киберпрестъпност" на ГДБОП уточнява, че няма отношение към деактивирането днес на няколко сатирични платформи във "Фейсбук".

"Предполагаемите причини са масирано докладване от множество потребители или решение на компанията - собственик на социалната мрежа", се посочва още в съобщението.

Мирчев говори за цензура

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев подозира цензура.

"Имаме сериозни основания да подозираме намеса на МВР или ДАНС. Практиката ДАНС или ГДБОП да се използват за сваляне на сайтове и фейсбук страници е стара и вече сме доказвали намесата им. Наказани досега няма", смята Мирчев.

Според него в случая държавата използва дадените ѝ от Facebook права и директно цензурира съдържанието, което не ѝ харесва.

"В "Прогресивна България" тотално са се самозабравили и вместо да се концентрират върху борбата с корупцията и престъпността, се занимават с няколко сатирични страници. А може би ги притеснява точно това - че "Българските елфи", "Копейкин" и "Пуйло" имат десетки милиони гледания всеки месец и осмиват неадекватното поведение на тези, които ни управляват", смята Мирчев.

Той уверява, че така няма да спрат свободните граждани да създават сатирични сраници.

"А ние вече се свързахме с представители на Facebook на възможно най-високо ниво, за да проверим дали някой в държавата е злоупотребил с дадената й от социалната мрежа власт. Скоро ще направим всичко обществено достояние", добавя Мирчев.