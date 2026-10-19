"Вашият "мир" е капитулация": Нов антиправителствен протест утре

"Докога ще се правим, че сме в безопасност? Вашият "мир" е капитулация! Вашата "дипломация" - изолация!". С тези лозунги в социалните мрежи се подготвя нов антиправителствен протест, насрочен за утре, 20 октомври, от 18:30 часа на площад "Независимост" в София.

"Колко още ще се преструваме, че не виждаме какво се случва пред вратата ни? Търговски кораби са атакувани и потъват в Черно море. Хора загиват. Руски дронове достигат до опасна близост до нашите граници. Гърмят военни складове, атакуват се критични обекти. А тук ни приспиват с обещания, че „добрите отношения“ с агресора ще ни спасят. Няма да ни спасят!", пишат организаторите на демонстрацията.

"Илюзиите не пазят живота. Мълчанието не е стратегия. А отказът да назовеш заплахата не я прави по-малко реална. Искаме държава, която може да се защитава. Искаме управление, което разпознава опасностите, действа решително и работи рамо до рамо със съюзниците ни в ЕС и НАТО. Години наред България се движи без ясна посока - в геополитиката, отбраната, здравеопазването и образованието. Липсват последователност, отговорност и визия за бъдещето. Часовникът тиктака. Управляващите продължават да отлагат. Нямаме повече време да чакаме президентът и правителството да осъзнаят отговорността си. Залогът е нашата сигурност - домовете ни, децата ни, икономиката и бъдещето на България", гласи още позицията на протестиращите.

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Те допълват, че са решили да излязат на площада като продължение на апела на президенти, премиери, министри, дипломати отпреди няколко дни.

"Защото сигурността не се гарантира с пожелания. Защото мирът не се пази с отстъпление пред агресията. Защото държавата е длъжна да защитава гражданите си. България трябва да бъде готова да се защитава!", категорични са те.

Зад организираната демонстрация срещу властта стоят Биляна Ботева, Борислав Сандов, Боян Коларов, Владимир Дончев, Георги Калев, Георгия Илиева, Евгени Кънев, Емил Георгиев, Иван Калчев, Иван Панчев, Илиян Василев, Камен Добрев, Коста Костов, Лена Бориславова, Методи Андреев, Мирослав Спасов, Петромир Кънчев, Пламен Даракчиев, Севдалина Янева, Тодор Тагарев, Цветозар Томов и Явор Димитров.

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