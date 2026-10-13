Военният министър обсъди атаките в Черно море с колегите си от Турция и Румъния

Министърът на отбраната Димитър Стоянов е обсъдил ситуацията със сигурността в Черно море с министрите на отбраната на Турция и Румъния след атаките срещу два търговски кораба тази нощ.

Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. Стоянов е провел телефонни разговори със заместник министър-председателя и министър на националната отбрана на Румъния Раду Мируца и с турския министър на националната отбрана Яшар Гюлер.

Основна тема на разговорите е била средата за сигурност в Черноморския регион след инцидентите, при които бяха поразени два търговски кораба. Още: Росен Стоянов за ударите в Черно море: Вече не може да се шикалкави кой е агресорът (ВИДЕО)

Българският министър е заявил, че правителството осъжда нападенията срещу търговски кораби в Черно море като грубо нарушение на международното морско право.

"Ситуацията в Черно море става все по-сложна и изисква от нас като съюзници засилени, координирани действия. Гарантирането на сигурността и свободата на корабоплаването в региона е от общ интерес и наша обща отговорност. Само чрез ефективен обмен на информация, засилено наблюдение и тясна координация можем да реагираме на нарастващите рискове и да защитим сигурността в Черно море", подчерта Стоянов.

Той е призовал за съвместни действия за засилване на наблюдението и обмена на разузнавателна информация между трите държави и структурите на НАТО. Още: Марк Рюте с първи думи след разговора си с Радев: Ето какво предприема НАТО в Черно море

Тримата министри са изразили готовност за задълбочаване на сътрудничеството и координирани действия за опазване на сигурността на корабоплаването в Черноморския регион.