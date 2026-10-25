Вотът стартира с изключително ниска избирателна активност

С ниска сутрешна избирателна активност започнаха президентските избори у нас.

Избирателната активност към 09:00 ч. е 2,4%. Това сочат данните от exit poll на социологическа агенция "Мяра", направен по поръчка на NOVA.

Само 0,5% пък е избирателна активност към 8:30 ч. по данни на социологическата агенция "Маркет линкс".

Към 9 часа регистрираме малко над 2% избирателна активност. Това заяви пред БНР Геновева Петрова от социологическа агенция "Алфа Рисърч".

"В сравнение с предишни избори това означава наистина чувствително по-ниска активност към този момент, особено в сравнение с изборите, които имахме през април, но и в сравнение с първия тур на последните президентски избори през 2021 г. интересът е по-нисък", коментира тя.

По думите ѝ София е едно от местата, където активността е малко по-висока към момента.

"В региони в страната, където в предишни избори сме свикнали да отчитаме по-висок интерес, към момента активността е даже и по-ниска от средната", отбеляза Петрова.

Очакването ѝ е изборният ден да протече гладко.

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6 590 000 души имат право на глас на президентските избори. От тях 46 001 млади българи са навършили пълнолетие след предходните избори за държавен глава и ще могат да участват в президентски вот за първи път.

Машинно гласуване ще има в 9373 избирателни секции в страната, като в 2249 от тях ще бъдат поставени по две устройства. Общият брой на машините, които ще се използват в неделя, е 11 622, предаде Фокус.

Изборният ден на 25 октомври започва в 7:00 часа и приключва в 20:00 часа. При наличие на негласували избиратели пред секциите гласуването може да продължи, но не по-късно от 21:00 часа.

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