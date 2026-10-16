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За да демонстрира сила в Черно море: България е поискала от НАТО усилване на способности

16 октомври 2026, 11:21 часа 1375 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
За да демонстрира сила в Черно море: България е поискала от НАТО усилване на способности

"Изпратили сме писма и искания към генералния секретар на НАТО и върховния главнокомандващ с искане за усилване на нашите способности. Най-малко, което е за демонстриране на сила на наша територия и в нашите териториални води", обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред медиите след ударите в териториалните води на Румъния в Черно море. Според него това показва още веднъж необходимостта от модернизация на Въоръжените сили на Блъгария и придобиването на необходими системи.

Припомняме, че вчера премиерът Румен Радев заедно с румънския президент Никушор Дан проведоха среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, като след срещата българският премиер заяви, че Алиансът наблюдава обстановката и е в готовност да помогне на България и Румъния за укрепването на способностите за противодействие на дронове и за морско наблюдение след последните удари по търговски кораби. 

От думите на българския министър на отбраната стана ясно, че в момента страната ни чака решение от НАТО, като сме поискали както авиация, така и зенитно-ракетни комплекси, антидрон системи и патрулна авиация.

"Ако доскоро погледът беше насочен към балтийските страни, от седмица погледът е насочен към Черно море", добави още Стоянов.

Чии са дроновете?

Попитан дали България е събрала доказателства чии са дронове, той уточни, че българската армия не е разследващ орган.

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"ВМС се справят чудесно. Надяваме се от "Челси-3" да бъдат извлечена необходимата информация, но не Министерство на отбраната е разследващ орган", заяви Стоянов. 

Той уточни, че "Челси - 3" е на котва на 10 км от Лозенец, като целта е днес да бъде извлечен до порт Бургас. ОЩЕ: Апокалипсис чака и България, ако кризата в Черно море продължи: Кораби спрели да идват в пристанищата ни

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НАТО Димитър Стоянов война Украйна ударени кораби Черно море
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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