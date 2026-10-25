"За първи път е толкова пусто": Вяла активност и без извънредни автобуси от Турция в Кърджалийско

Изборите в област Кърджали тръгнаха с осезаемо ниска активност от страна на гражданите.

"За първи път е толкова пусто и празно в коридора. Може би на хората им дойде до гуша от избори, а може би се възползват от допълнителния час след смяната на времето", заяви член на секционна комисия в Кърджали.

Няма и извънредни автобуси от Турция. От местната автогара съобщиха, че през последните два дни не са пристигали допълнителни автобуси освен тези по редовните линии.

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Гласуването в региона се провежда в над 500 избирателни секции, като в повече от половината от тях се гласува с машини.

След промените в Изборния кодекс Районната избирателна комисия отчита в пъти по-малко смени на членове на секционните избирателни комисии в сравнение с предишни избори.

Рязкото намаляване на броя на смените е станало възможно след корекции в подадените от партиите списъци, обясни председателят на Районната избирателна комисия Венелина Милушева.

"Голям брой несъответствия, несъвместимости, грешки и дублирания в предложенията на политическите партии бяха коригирани и изчистени", заяви тя, цитирана от БНР

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През последните два дни има промени в състава на секционните комисии, но те са около 30 и не може да се говори за масов отказ, уточниха от РИК. Причините са заболявания на членове на комисиите и пътувания извън страната, като местата им веднага са попълнени с нови имена. След час се очаква първата информация за началото на изборния ден и за евентуални проблеми при отварянето на избирателните секции.

Избирателите в Кърджали смятат президентския вот за важен, но някои от тях все още не са решили дали ще отидат до урните.