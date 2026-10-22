Защо България не прави ревизия на Руския културен център? Отговорът е потресаващо смешен

"Няма да повярвате какво ми отговори финансовия Гълъб на въпроса няма ли най-сетне да връчат заповедта за ревизия на Руския културно-информационен център в София". Това написа в своя профил във Facebook депутатът Стела Николова. Тя влезе в парламента като част от "Да, България".

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"Класифициран е отговора и за това не мога да го публикувам, но ще ви го преразкажа.

Митрофанова казала на нашата външна министърка, че България също разполагала със свои имоти в Москва, които биха станали обект на аналогични мерки от руските данъчни служби, защото руснаците знаели, че в нашите имоти в Москва се извършвали дейности, които подлежат на данъчен контрол.

Сами се сещате, че сега ще пусна въпрос на външната Чамова-Петрова вярно ли е това и ако да- защо, а ако не е, Митрофанова с какво плаши гаргите".

Откакто руският диктатор Владимир Путин, който е издирван от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца, нареди пълномащабна инвазия в Украйна, която армията му осъществи, има призиви Руският културен център да бъде затворен - и то многократни. В Европа такива мерки вече има, например в Германия, след опита за саботаж и атака с дронове срещу военнотранспортен самолет от Украйна в Лайпциг.

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