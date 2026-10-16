"Зелено движение": Готвят опасна структурна реформа в МОСВ

За опасна за българската природа и здравето на хората в структурна реформа в МОСВ сигнализираха от партия "Зелено движение".

От политическата формация са изпратили становище във връзка с проведената обществена консултация за структурни промени в системата на МОСВ.

"Реформата предвижда намаляване на броя на регионалните екоинспекции от 15 на 7 и прехвърляне в тях и на част от контролните функции от басейновите дирекции", твърдят от "Зелено движение".

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Критиките

Няколко са основните им критики към предложената от МОСВ промяна.

Според партията предлаганата промяна не е подкрепена с данни, проучвания и анализи, а промяната ще доведе до неефективен контрол на замърсяванията, т.к. се увеличава многократно територията, която ще контролират РИОСВ.

Също така се увеличава многократно и времето за пътуване на граждани и бизнеса за подаване и обработка на преписки и сигнали. Увеличава се и времето за пътуване на служителите на РИОСВ до проверявани отдалечени обекти, смятат от партията.

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Предложеното преструктуриране, предвиждащо прехвърляне на контролните функции на басейновите дирекции към регионалните инспекции по околната среда и водите, ще наруши и басейновия принцип на управление на водите, гласи още позицията.

"Подобна промяна би могла да бъде оправдана единствено ако води до реално увеличаване на капацитета на РИОСВ за извършване на проверки на място по Закона за водите в сравнение с настоящото положение. Предложената структурна промяна обаче не дава основания да се очаква подобно увеличение. Напротив, тя предвижда намаляване на общата численост на персонала на басейновите дирекции и РИОСВ от 947 на 883 служители, тоест с 64 щатни бройки. Това съкращаване на административния капацитет не може да гарантира ефективното изпълнение на значителните задължения по текущ и последващ контрол", пишат от партията.

"Зелено движение смята, че дори и настоящата численост на персонала на МОСВ е недостатъчна за ефективното изпълнение на функциите по превантивен, текущ и последващ контрол. Предлаганата промяна ще доведе до нарушаване правото на българските граждани да живеят в здравословна и благоприятна околна среда. Намаляването на броя на екоинспекциите и увеличаване на територията, която те контролират ще увеличи времето за пътуване на граждани и бизнеса за подаване и обработка на преписки и сигнали. При значително разширяване на териториалния обхват на РИОСВ следва да се оцени и практическото отражение на промяната на седалището на РИОСВ върху проверките на място. Ако контролните служители бъдат концентрирани в по-малък брой центрове, значителна част от работното им време може да бъде ангажирана с пътуване до отдалечени обекти. Това поставя въпроса дали ще бъде възможно да се извършва необходимият брой проверки на място, включително извънредни такива, и дали те ще бъдат своевременни", се заква в позицията на партията.