Зимата идва: Първи сняг падна и на Петрохан

Първи сняг е паднал през нощта в прохода Петрохан в Стара планина, през който преминава най-краткия път от София към областите Монтана и Видин, съобщиха от Областното пътно управление в Монтана. Снегът е валял обилно в малките часове на нощта, когато температурата е била под нулата. Още: Първи сняг в планините и курортите у нас (СНИМКИ)

Ще ни изненада ли и този път снегът?

Имало е и паднали на шосето все още зелени клони от дървета. Те веднага са били премахнати, а пътят е почистен от тях и от снега и в момента е напълно проходим. Две машини все още работят на терен, обясни дежурният в пътното управление в Монтана.

Остава в сила забраната за преминаване на автомобили с тегло над 12 тона и дължина над 12 метра през прохода.

През деня днес се очаква ясно и слънчево време и температури над нулата около и след обяд, посочи дежурният.

Припомняме, че сняг започна да вали в района на хижа „Алеко“ на Витоша. Първите снежинки бележат настъпването на по-студеното време във високите части на планината. В момента температурата на надморска височина от 1810 метра се движи около границата между 1°C и 2°C.

Поради специфичните атмосферни условия и критичните температурни стойности, валежът в района периодично преминава от мокър сняг в дъжд, което прави образувалия се слой влажен и нестабилен. Видимостта в района е ограничена от гъста мъгла, характерна за планинските райони при подобни температурни амплитуди.

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