Домът на младите семейства е инвестиция в бъдещето на Община Божурище

Един от най-важните приоритети в управлението ми като кмет на община Божурище е създаването на реални възможности младите хора да останат тук, да създават семейства, да отглеждат децата си и да изграждат своето бъдеще на територията на нашата община.

В тази връзка Община Божурище предприе действия за безвъзмездно придобиване на държавни имоти, които да бъдат използвани изцяло в обществен интерес.

Въпреки предприетите до момента действия и отправените искания, желаното прехвърляне на собствеността ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ОСЪЩЕСТВЕНО.

Вчера отправихме НОВО официално писмо до областния управител на Софийска област – инж. София Торолова, с надежда за разбиране, съдействие и нов поглед към един въпрос с изключително важно значение за бъдещето на нашата община.

Имота, за чието придобиване настояваме, ще ни даде възможност да поставим основите на дългосрочна, социална жилищна политика, насочена към младите семейства.

Нашето намерение е да създадем условия за предоставяне на терени с отстъпено право на строеж, при ясни, законосъобразни и прозрачни критерии, така че всички млади хора да получат реална възможност да построят собствен дом.

Защото знам колко трудно е днес едно младо семейство да направи първата крачка към собствено жилище. Знам колко голямо предизвикателство са цените на имотите и колко често мечтата за собствен дом остава недостижима.

Вярвам, че местната власт има отговорността не просто да говори за подкрепа на младите семейства, а да търси конкретни решения, които да превърнат тази подкрепа в действителност.

В намеренията ни влиза и обособяването на терени за нова детска градина, училище, детски и спортни площадки, както и други пространства за обществено ползване. Защото развитието на една община не се измерва единствено с новопостроените жилища, а и със средата, в която растат нашите деца.

Искам категорично да подчертая, че Община Божурище не преследва търговски интереси с тези имоти.Тези имоти няма да бъдат продавани, а ще бъдат давани и то БЕЗВЪЗМЕЗДНО.

Нашата цел е те да служат на хората, на младите семейства и на бъдещите поколения.

Тези имоти ще бъдат раздадени напълно БЕЗВЪЗМЕЗДНО на млади хора и семейства, които имат минимум 5 годишна отседналост по постоянен адрес в община Божурище.

Този държавен имот е около 500 декара и след като общината го получи, то чак след това ще го разделим на имоти от порядъка на 400 квадрата всеки един и така ще имаме около 700 парцела за БЕЗВЪЗМЕЗДНА подкрепа към младите хора и семейства в общината. Останалата квадратура на имота ще остане за улици и поетапно изграждане на инфраструктура към новият жилищен квартал на град Божурище.

Тези имоти, няма да може да се препродават, а само да се унаследяват от децата, внуците и поколенията на човека или семейството, което е придобило безвъзмездното право на строеж.

В лицето на областния управител инж. София Торолова се надявам да срещнем институционално разбиране, отговорно отношение и готовност за сътрудничество в името на една кауза, която надхвърля рамките на ежедневната административна работа.

Само с помощта на областният управител ще се случат нещата и заедно ще успеем да удволетворим младите хора в общината.

Вярвам, че държавата и местната власт трябва да бъдат партньори, особено когато става въпрос за създаване на условия за достоен живот, за преодоляване на жилищните затруднения и за задържане на младите хора в малките населени места.

Надеждата ми е, че с нейното съдействие ще успеем да направим важна крачка към осъществяването на тази инициатива.

За мен това не е просто процедура по прехвърляне на държавна собственост. Това е възможност да дадем шанс на десетки млади семейства да изградят своя дом, да останат в община Божурище и да свържат бъдещето на децата си с нашия роден край.

Защото една община има бъдеще тогава, когато младите хора виждат своето бъдеще в нея!

Ще продължа да работя и ще се боря, за да бъда запомнен като първият и единствен кмет, който изгради палитра от социални политики в пряка помощ и подкрепа към жителите на община Божурище!