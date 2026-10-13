Войната в Иран:

Домът на младите семейства е инвестиция в бъдещето на Община Божурище

13 октомври 2026, 13:29 часа 782 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Божурище
Домът на младите семейства е инвестиция в бъдещето на Община Божурище

Един от най-важните приоритети в управлението ми като кмет на община Божурище е създаването на реални възможности младите хора да останат тук, да създават семейства, да отглеждат децата си и да изграждат своето бъдеще на територията на нашата община.

В тази връзка Община Божурище предприе действия за безвъзмездно придобиване на държавни имоти, които да бъдат използвани изцяло в обществен интерес.

Въпреки предприетите до момента действия и отправените искания, желаното прехвърляне на собствеността ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ОСЪЩЕСТВЕНО.

Вчера отправихме НОВО официално писмо до областния управител на Софийска област – инж. София Торолова, с надежда за разбиране, съдействие и нов поглед към един въпрос с изключително важно значение за бъдещето на нашата община.

Имота, за чието придобиване настояваме, ще ни даде възможност да поставим основите на дългосрочна, социална жилищна политика, насочена към младите семейства.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Нашето намерение е да създадем условия за предоставяне на терени с отстъпено право на строеж, при ясни, законосъобразни и прозрачни критерии, така че всички млади хора да получат реална възможност да построят собствен дом.

Защото знам колко трудно е днес едно младо семейство да направи първата крачка към собствено жилище. Знам колко голямо предизвикателство са цените на имотите и колко често мечтата за собствен дом остава недостижима.

Вярвам, че местната власт има отговорността не просто да говори за подкрепа на младите семейства, а да търси конкретни решения, които да превърнат тази подкрепа в действителност.

В намеренията ни влиза и обособяването на терени за нова детска градина, училище, детски и спортни площадки, както и други пространства за обществено ползване. Защото развитието на една община не се измерва единствено с новопостроените жилища, а и със средата, в която растат нашите деца.

Искам категорично да подчертая, че Община Божурище не преследва търговски интереси с тези имоти.Тези имоти няма да бъдат продавани, а ще бъдат давани и то БЕЗВЪЗМЕЗДНО.

Нашата цел е те да служат на хората, на младите семейства и на бъдещите поколения.

Тези имоти ще бъдат раздадени напълно БЕЗВЪЗМЕЗДНО на млади хора и семейства, които имат минимум 5 годишна отседналост по постоянен адрес в община Божурище.

Този държавен имот е около 500 декара и след като общината го получи, то чак след това ще го разделим на имоти от порядъка на 400 квадрата всеки един и така ще имаме около 700 парцела за БЕЗВЪЗМЕЗДНА подкрепа към младите хора и семейства в общината. Останалата квадратура на имота ще остане за улици и поетапно изграждане на инфраструктура към новият жилищен квартал на град Божурище.

Тези имоти, няма да може да се препродават, а само да се унаследяват от децата, внуците и поколенията на човека или семейството, което е придобило безвъзмездното право на строеж.

В лицето на областния управител инж. София Торолова се надявам да срещнем институционално разбиране, отговорно отношение и готовност за сътрудничество в името на една кауза, която надхвърля рамките на ежедневната административна работа.

Само с помощта на областният управител ще се случат нещата и заедно ще успеем да удволетворим младите хора в общината.

Вярвам, че държавата и местната власт трябва да бъдат партньори, особено когато става въпрос за създаване на условия за достоен живот, за преодоляване на жилищните затруднения и за задържане на младите хора в малките населени места.

Надеждата ми е, че с нейното съдействие ще успеем да направим важна крачка към осъществяването на тази инициатива.

За мен това не е просто процедура по прехвърляне на държавна собственост. Това е възможност да дадем шанс на десетки млади семейства да изградят своя дом, да останат в община Божурище и да свържат бъдещето на децата си с нашия роден край.

Защото една община има бъдеще тогава, когато младите хора виждат своето бъдеще в нея!

Ще продължа да работя и ще се боря, за да бъда запомнен като първият и единствен кмет, който изгради палитра от социални политики в пряка помощ и подкрепа към жителите на община Божурище!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
община Божурище
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес