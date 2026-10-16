"Искам да покажем най-красивото си лице на Европа": София се готви за 20 години България в ЕС

Кметът на София Васил Терзиев събра в Столична община представители на посолствата на държавите членки на Европейския съюз и ръководителя на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова. Срещата постави началото на съвместната подготовка за отбелязването на 20 години от присъединяването на България към ЕС. През 2027 г. се навършват две десетилетия от членството на България в Европейския съюз и 70 години от подписването на Римските договори, поставили основите на европейската интеграция.

Амбицията на Столична община е София да отбележи тези годишнини с богата поредица от събития, които да обединят европейските държави и гражданите на столицата.

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„Искам през 2027 г. София да покаже най-красивото лице на Европа – нейното многообразие, свободата и възможностите, които ни дава да бъдем заедно. Да направим нещо голямо, красиво и запомнящо се за хората. Европа вече е част от ежедневието ни – в начина, по който пътуваме, учим, работим и създаваме. Искаме да я покажем и през културата, срещите между хората и споделените преживявания“, заяви Васил Терзиев.

По време на срещата кметът покани дипломатическите представителства да се включат активно в подготовката и да допринесат със свои идеи и инициативи. Целта е съвместно да бъде създадена програма, която да представи богатството на европейските култури и да превърне София в място за срещи, споделени преживявания и празнуване.

„Европа е силна, когато сме заедно. Искаме всяка държава да има своето място в това, което подготвяме, а всеки софиянец да може да се почувства част от него. Вярвам, че заедно можем да направим нещо наистина специално за София“, допълни кметът.

Срещата е първата стъпка от подготовката, която ще продължи в партньорство с европейските дипломатически мисии, културните институти и други организации. Подробности за предстоящите събития ще бъдат обявени на следващ етап.